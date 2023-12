Vene võimud kandsid kirjaniku Boriss Akunini terroristide ja ekstremistide nimekirja

Kuna Akunini kirjanikunimi on pseudonüüm, siis nimekirjast saab ta leida Grigori Šalvovitš Tšartišvili nime all. Nime järele on lisatud tärn (*), mis Vene opositsioonilise väljaande Meduza sõnul on märge, mida kasutatakse isikute või organisatsioonide puhul, kelle suhtes on olemas teavet nende väidetavatest seostest terrorismiga.

Detsembri alguses ilmusid sellised märked ka Vene opositsioonilise poliitiku Aleksei Navalnõi ja tema liitlaste nimede juurde.

Ametlikult pole veel teatatud, kas Vene võimud on alustanud Akunini suhtes mõnd menetlust, kuid on teada, et detsembri keskpaiku avaldati internetis petukõne salvestis Akunini ja teise Vene kirjaniku Dmitri Bõkoviga, milles kirjanikud avaldasid toetust Ukrainale.

Akuninile ja Bõkovile helistasid Vene režiimiga seotud suunamudijad Vovan (Vladimir Kuznetsov) ja Lexus (Aleksei Stoljarov), kes on varem korduvalt lääneriikide juhte petukõnedega kimbutanud. Sel korral esitlesid nad ennast kirjanikele Ukraina võimude esindajatena.