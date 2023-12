Poola president külastas Eestit

Poola presidendipaari võttis Ämaris vastu Eesti president Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alar Karise sõnul on Poola juhtroll NATO-s Läänemere piirkonna julgeoleku tagamisel ülioluline. Presidendipaarid kohtusid lennubaasis Poola ja Eesti õhuväelastega.

See on Poola õhuväelastele teine kord osaleda Ämaris õhuturbemissioonil, viimati valvasid nad Eesti õhuruumi aastal 2020. Poolast Ämarisse saabunud hävitajad on lennubaasis valves ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende.