Oluline teisipäeval, 19. detsembril kell 21.01:

- ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Kupjanski suunal;

- USA Ukrainale antav abi saab jätkuda pärast abiprogrammi heakskiitmist;

- Venemaa tulistas Sumõ oblasti piiriäärsete alade pihta.

ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Kupjanski suunal

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab pealetungi Kupjanski, Avdijivka ja Bahmuti suunal.

Venemaa jätkab pealetungi Kupjanski, Svatove, Kreminna liinil. Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Kupjanskile. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed üritavad läbi murda Sõnkivka suunal. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele. Üks Vene blogija väitis, et ägedad lahingud käivad ka Ivanivka küla lähistel (20 kilomeetrit Kupjanskist kagus).

Venemaa jätkab ka Bahmuti kandis Ukraina positsioonide ründamist. Vene väed pole viimase ööpäeva jooksul Bahmuti piirkonnas olulisi edusamme teinud. Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Klištšijivkale ja Andrijivkale.

Ägedad lahingud käivad endiselt ka Avdijivka ümbruses. Ukraina peastaap teatas, et riigi armee tõrjus tagasi ligi 31 Venemaa rünnakut. Vene sõjablogijad väidavad, et kehv ilm pidurdab Vene vägede edasiliikumist, vahendas ISW.

USA Ukrainale antav abi saab jätkuda pärast abiprogrammi heakskiitmist

Valge Maja kinnitas esmaspäeval Pentagoni poolt juba varem meedias levitatud infot, et järgmine sõjalise abi pakett Ukrainale jääb viimaseks, kuni USA kongress kiidab heaks uue abiprogrammi.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby märkis ajakirjanikega rääkides, et Ukraina vajab endiselt abi.

Kirby kinnitas samas kaitseministeeriumi kontrolli- ja rahandusametniku Mike McCordilt USA kongressile saadetud kirja autentsust, kes teatas Ukraina rahastamise täielikust ammendumisest ehk alles on jäänud vaid üks abipakett.

"Kavandame veel sel kuul uut abipaketti Ukrainale. Kui see on aga tehtud, siis meil ei ole enam volitusi jätkata ja me vajame selles osas USA kongressi kiiret tegutsemist," ütles Kirby ajakirjanikele.

Ühendriikide poolt Ukrainale antava edasise abi küsimus otsustatakse järgmisel aastal, väitis päev varem Lõuna-Carolinat esindav vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

"See saab paika järgmiseks aastaks. Tunneme, et meie tegevust pidurdatakse. Me ei ole veel kokkuleppele lähedal. See juhtub järgmisel aastal," sõnas Graham.

Vabariikliku Partei esindajatekoja spiiker Mike Johnson ja tema senati kaasparteilased on korduvalt toonitanud, et nad toetaksid Ukrainale abi andmist ainult siis, kui see oleks ühises paketis otsusega tugevdada kontrolli USA ja Mehhiko piiril.

Venemaa tulistas Sumõ oblasti piiriäärsete alade pihta

Venemaa pommitas esmaspäeval seitset Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus ligi 60 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.