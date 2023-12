Oluline teisipäeval, 19. detsembril kell 19.47:

- Zelenski: armee tahab mobiliseerida kuni 500 000 ukrainlast;

- Zelenski on kindel, et USA ja Euroopa ei reeda Ukrainat;

- Zelenski: Ukraina saab mitu uut Patrioti õhutõrjesüsteemi;

- Ukraina õhukaitse tulistas alla Vene H-59 raketi;

- Sobjanini sõnul tõrjusid Moskva õhutõrjesüsteemid droonirünnaku;

- ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Kupjanski suunal;

- USA Ukrainale antav abi saab jätkuda pärast abiprogrammi heakskiitmist;

- ISW: Vene väed koondavad Hersoni oblasti pahemkaldal soomustehnikat;

- Venemaa tulistas Sumõ oblasti piiriäärsete alade pihta.

Zelenski: armee tahab mobiliseerida kuni 500 000 ukrainlast

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et sai armeelt palve mobiliseerida Vene invasiooni tõrjumiseks umbes pool miljonit ukrainlast.

Zelenski sõnul tegi Ukraina sõjaväe juhid ettepaneku mobiliseerida 450 000 kuni 500 000 inimest, kuid et tal on selle toetamiseks vaja rohkem argumente.

Siiski ütles president, et ta palus kaitseväel esmalt valmistada talle ette detailse plaani selle kohta, milleks on nii palju sõdureid vaja ning kuidas praegu rindel olevad mehed saaksid minna ajutiselt puhkusele või üldse kaitseväe koosseisust lahkuda.

"Mul on vaja detaile. Mis juhtub miljoni inimese suuruse kaitseväega? Mis juhtub nendega, kes on kaitsnud meie maad kaks aastat järjest?" ütles Zelenski.

Zelenski on kindel, et USA ja Euroopa ei reeda Ukrainat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma aastalõpu pressikonverentsil, et ta on kindel, et USA ja Euroopa riigid ei reeda Ukrainat.

"See, milles oleme USA-ga kokku leppinud, viiakse täies mahus ellu," ütles president.

"Usun, et otsus kiidetakse lähiajal heaks," ütles Zelenski USA kongressis viibiva Ukraina abipaketi kohta. Presidendi sõnul õnnestus tal saavutada ühise arusaamise USA presidendi Joe Bideniga.

Samas möönis president, et USA poliitika võib valimiste järel muutuda.

"Kui järgmise presidendi, kes iganes ta ka ei oleks, poliitika Ukraina suunal oleks teistsugune, külmem või kokkuhoidlikum, siis neil signaalidel oleks sõja kursile väga tugev mõju," ütles Zelenski, viidates Trumpile, kellel tema sõnul on "kindlasti teistsugune lähenemine".

Küsimusele Euroopa Liidu abipaketi kohta vastas president, et selle on võimalik heaks kiita ka teiste kanalite kaudu ilma Ungarita, kui viimase peaminister Viktor Orban jätkab otsuse vetostamist.

Zelenski: Ukraina saab mitu uut Patrioti õhutõrjesüsteemi

Ukraina saab oma vägede tugevdamiseks sel talvel mitu uut Patrioti õhutõrjesüsteemi, ütles teisipäeval president Volodõmõr Zelenski.

"Ukrainasse tuleb meie riigi kaitsmiseks sel talvel mitu uut Patrioti süsteemi. Ma lubasin täpset arvu mitte öelda," ütles Zelenski, kuid lisas, et nende saamine on hiljutiste liitlastega kohtumiste väga oluline tulemus.

Ukraina õhukaitse tulistas alla Vene H-59 raketi

Ukraina õhukaitse tulistas täna kella 15.15 paiku alla Vene raketi Dnipro linna lähedal.

Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Serhi Lõsaki sõnul oli tegemist Vene H-59 raketiga.

Sobjanini sõnul tõrjusid Moskva õhutõrjesüsteemid droonirünnaku

Moskva õhutõrjesüsteemid hävitasid teisipäeval linna kohal drooni, väitis Venemaa pealinna meer Sergei Sobjanin, täpsustamata, kas tegemist oli Ukraina drooniga või kust see teele saadeti.

"Odintsovo ringkonna õhutõrjesüsteemid tõrjusid tagasi droonirünnaku. Esialgse teabe kohaselt ei ole kahjustusi ega ohvreid paigas, kuhu rusud kukkusid. Kriisiteenistuse eksperdid töötavad sündmuskohal," ütles Sobjanin avalduses.

ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Kupjanski suunal

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab pealetungi Kupjanski, Avdijivka ja Bahmuti suunal.

Venemaa jätkab pealetungi Kupjanski, Svatove, Kreminna liinil. Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Kupjanskile. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed üritavad läbi murda Sõnkivka suunal. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele. Üks Vene blogija väitis, et ägedad lahingud käivad ka Ivanivka küla lähistel (20 kilomeetrit Kupjanskist kagus).

Venemaa jätkab ka Bahmuti kandis Ukraina positsioonide ründamist. Vene väed pole viimase ööpäeva jooksul Bahmuti piirkonnas olulisi edusamme teinud. Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Klištšijivkale ja Andrijivkale.

Ägedad lahingud käivad endiselt ka Avdijivka ümbruses. Ukraina peastaap teatas, et riigi armee tõrjus tagasi ligi 31 Venemaa rünnakut. Vene sõjablogijad väidavad, et kehv ilm pidurdab Vene vägede edasiliikumist, vahendas ISW.

ISW: Vene väed koondavad Hersoni oblasti pahemkaldal soomustehnikat

Viimase ööpäeva jooksul on Ukraina väed püüdnud edasi liikuda Zaporižžja oblasti lääneosas, samal ajal jätkavad okupandid survet Ukraina võitlejate positsioonidele Dnepri pahemkaldal Krõnki piirkonnas, kirjutas ISW.

"18. detsembril avaldatud geolokatsioonikaadrid näitavad, et Vene väed on Krõnkis pisut edusamme teinud. Vene sõjaväelased väitsid, et Krõnki lähedal käisid lahingud ja Vene väed asusid asula lähedal kasutama soomustehnikat. 18. detsembril avaldatud kaadrilt on justkui näha, et Ukraina droon tabab Krõnki juures Vene lahingutanki T-90," seisab raportis.

Samal ajal kannatavad Vene väed jätkuvalt halva vastutule, kehva side ja evakuatsioonivõime puudumise tõttu.

ISW analüütikute sõnul on Ukraina kaitsjatel isegi õnnestunud jätkata abivägede viimist Hersoni oblasti pahemkaldale.

Briti luure andmetel aga ei suutnud Vene okupatsioonivägede vastloodud 104. kaardiväe õhudessantdiviis tõrjuda Hersoni oblasti pahemkaldal loodud Ukraina sillapead. Vene sissetungijad kandsid suuri kaotusi, märgib Briti luure.

Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANATOLII STEPANOV

USA Ukrainale antav abi saab jätkuda pärast abiprogrammi heakskiitmist

Valge Maja kinnitas esmaspäeval Pentagoni poolt juba varem meedias levitatud infot, et järgmine sõjalise abi pakett Ukrainale jääb viimaseks, kuni USA kongress kiidab heaks uue abiprogrammi.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby märkis ajakirjanikega rääkides, et Ukraina vajab endiselt abi.

Kirby kinnitas samas kaitseministeeriumi kontrolli- ja rahandusametniku Mike McCordilt USA kongressile saadetud kirja autentsust, kes teatas Ukraina rahastamise täielikust ammendumisest ehk alles on jäänud vaid üks abipakett.

"Kavandame veel sel kuul uut abipaketti Ukrainale. Kui see on aga tehtud, siis meil ei ole enam volitusi jätkata ja me vajame selles osas USA kongressi kiiret tegutsemist," ütles Kirby ajakirjanikele.

Ühendriikide poolt Ukrainale antava edasise abi küsimus otsustatakse järgmisel aastal, väitis päev varem Lõuna-Carolinat esindav vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

"See saab paika järgmiseks aastaks. Tunneme, et meie tegevust pidurdatakse. Me ei ole veel kokkuleppele lähedal. See juhtub järgmisel aastal," sõnas Graham.

Vabariikliku Partei esindajatekoja spiiker Mike Johnson ja tema senati kaasparteilased on korduvalt toonitanud, et nad toetaksid Ukrainale abi andmist ainult siis, kui see oleks ühises paketis otsusega tugevdada kontrolli USA ja Mehhiko piiril.

Venemaa tulistas Sumõ oblasti piiriäärsete alade pihta

Venemaa pommitas esmaspäeval seitset Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus ligi 60 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1140 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 348 300 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 5798 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 10 771 (+19);

- suurtükisüsteemid 8190 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 926 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 611 (+1);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6299 (+9);

- tiibraketid 1611 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 842 (+20);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1200 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.