Balti riikide riigikontrollid võtavad Rail Balticu projekti luubi alla

Koostöös Läti, Eesti ja Leedu kõrgeimate kontrolliasutustega viiakse läbi olukorra uurimine, mis puudutab projekti elluviimist ja rahastamist. Pärast olukorraga tutvumist informeeritakse Balti riikide valitsusi, parlamente ja üldsust, vahendas LSM.

"Meie volituste seas on ka kolme riigi asutatud ühisfirma RB Rail auditeerimine ja kolm riiki saavad auditeerimist teha ainult koos. Oleme otsustanud käsitleda kolme teemat. Need on eelarve, ajakava ning kui kaugele on riigid raudteekasutuse koostöös jõudnud," ütles Läti riigikontrolli juhatuse liige Inese Kalvane.

Raudteeprojekt pidi alguses maksma 5,8 miljardit eurot, kuid projekt läheb kallimaks, kui varem prognoositi. Kõige uuem RB ehitusmaksumuse hinnang on 7,8 miljardit eurot. See kulu hõlmab ainult peatrassi ehitust.