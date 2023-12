Tallinn kehtestas Sõõrumaa rajatava elu- ja ärikvartali planeeringu

Talsinkiks ristitud elu- ja ärikvartalisse tuleb kokku üle 31 000 ruutmeetri äripinda. Kaubanduseks, teeninduseks ja toitlustuseks on planeeritud üle 14 000 ruutmeetri ning büroopindadeks üle 17 000 ruutmeetri. Kvartalisse rajatakse 301 korterit, kogu kvartali parkimine viiakse maa alla.

Alale on lubatud ehitada kuni seitsme korrusega hooned, maksimaalse kõrgusega 24 meetrit. Neid peaks alale kerkima kaheksa.

Linnavalitsuse korralduses märgitakse, et uute hoonete rajamine peab toimuma nii, et on tagatud muinsuskaitseobjektide vaadeldavus. Piki Mere puiesteed ja Ahtri tänavat on planeeritud rohestruktuuri koridor, mis on üks osa kogu linna hõlmavast rohelisest võrgustikust. Olemasolev väärtuslik haljastus tuleb säilitada. Jalakäijatele tuleb luua ühendus kesklinnaga, tagades pääsu üle Ahtri tänava suunaga Admiraliteedi basseini poole ja Rotermanni soolalao juurest suunaga sadamale.

Talsinki kvartali arhitektuuri võidutöö nimi on "Voolav vesi", mille tegid arhitektid büroodest Arhitekt11 ja HGA.

US Real Estate alustab Talsinki kvartali ehitusega 2024. aastal ja kogu keskkond valmib prognoositavalt 2027. aastal.

Planeeritud maa-ala asub Tallinna kesklinnas Sadama asumis Ahtri tänava, Paadi tänava ja Admiraliteedi basseini vahelises kvartalis, kus praegu laiub parkla.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 130 000 ruutmeetri üüritavat pinda ja üle 200 000 ruutmeetri arenduses olevat pinda. Ettevõte omab ärikinnisvara, koolimaju ja spordihooneid. Ettevõtte kinnisvaraportfelli koguväärtus on üle 300 miljoni euro.