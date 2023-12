USA poliitikud soovivad takistada US Steeli müüki Nippon Steelile

Kolm vabariiklasest senaatorit soovib, et demokraadist USA president Joe Biden takistaks Jaapani kontsernil Nippon Steelil USA terasetootja US Steeli ostmist. Ametiühingu kaasamata jätmine on põhjustanud aga kriitikat demokraatidelt.

Esmaspäeval selgus, et Jaapani terasetootja Nippon Steel kavatseb osta oma USA rivaali US Steeli umbes 14,9 miljardi dollari eest. US Steeli juhtkonna otsus müüa ettevõte välismaalastele on põhjustanud pahameelt paljude USA poliitikute seas.

USA senati vabariiklased JD Vance, Marco Rubio ja Josh Hawley saatsid teisipäeval USA rahandusministrile Janet Yellenile kirja, milles nad paluvad, et riigi Välisinvesteeringute Komisjon (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) käivitaks menetluse ostulepingu ülevaatamiseks.

"CFIUS saab takistada ja peab takistama Nippon Steelil US Steeli ostmist," seisab kirjas. Pöördujad väidavad, et Nippon Steel on lojaalne välisriigile ning selle senine tegevus USA-s olevat sügavalt vastuoluline.

Müügitehingu õnnestumiseks peab selle heaks kiitma CFIUS, mille ülesannete hulka kuulub järelevalve teostamine välismaiste investorite ostude üle USA-s.

Ohio osariiki esindava Vance'i osalemine kirja koostamisel pole üllatav, sest tema koduosariik oli eelmisel aastal suuruselt teine terase tootja USA-s.

Kriitikat jagus ka demokraatidel. Pennsylvania osariiki USA senatis esindav demokraat John Fetterman nimetas skandaalseks asjaolu, et US Steel "müüs ennast maha välismaalastele".

"Kavatsen võidelda terasetehaste tööliste, ametiühingu ja eluviisi eest," lisas Fetterman. Pennsylvania on suuruselt kolmas terase tootja USA-s.

California osariiki esindajatekojas esindav demokraat Ro Khanna mõistis hukka asjaolu, et USA suurim tööstusala ametiühing United Steelworkers (USW), mis koondab terasetööstuse töölisi, polnud müügitehingu ettevalmistamisse kaasatud. Khanna kohta spekuleeritakse, et tal on tulevikus presidendiks kandideerimise ambitsioone.

USW president David McCall teatas varem, et US Steel ja Nippon Steel pole ametiühinguga lepingust rääkinud, mis rikub ametiühingu ja US Steeli koostöökokkulepet. Ta lisas, et ametiühingul pole usku, et Jaapani ettevõte suudab täita olemasolevat kollektiivlepingut töötajatega.

"See hõlmab mitte ainult igapäevaseid kollektiivlepingu kohustusi, vaid ka märkimisväärseid kohustusi rahastada pensionikindlustuse hüvitisi, mis on kõige kallimad kodumaises terasetööstuses," ütles McCall.

Omalt poolt ütles Nippon Steeli president Eiji Hashimoto, et ta soovib pidada dialoogi ametiühinguga üksteist austaval viisil.

Nippon Steel on maailma suuruselt neljas terasetootja ning US Steeli omandamisega tõuseks kontsern vastavas pingereas kolmandale kohale. Lisaks tootmisvõimsustele kuulub US Steelile mitu kuulsat hoonet, silda ja muid rajatisi üle kogu USA.

Poliitikute paanikal seoses Jaapani ettevõtete ostutehingutega USA-s on pikaajaline ajalugu, mille juured ulatuvad 1989. aastasse, kui Jaapani kinnisvaraettevõte Mitsubishi Estate ostis Manhattanil asuva Rockefeller Center'i ärihoonete kompleksi.

Kuigi toonane kartus, et "Jaapan ostab Ameerika kokku", ei realiseerunud, põhjustavad Jaapani ettevõtete investeeringud USA-sse jätkuvalt ebakindlust USA valijates ja poliitikutes.