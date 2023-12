Iisrael on avatud ajutisele vaherahule ülejäänud pantvangide vabastamiseks

Iisraeli president Isaac Herzog ütles teisipäeval, et juudiriik on valmis ajutise vaherahu väljakuulutamiseks tingimusel, et Hamas vabastab järelejäänud pantvangid.

"Iisrael on valmis veel üheks humanitaarpausiks ning täiendava humanitaarabi lubamiseks Gazasse pantvangide vabastamise nimel," ütles president.

Kuigi Herzogi roll Iisraelis on tseremoniaalne, on tema avaldus vihjeks Iisraeli plaanide kohta. Esmaspäeval jätkusid ka Katari vahendatud läbirääkimised pangvangide vabastamiseks, vahendab Financial Times.

Iisraeli, USA ja Katari esindajad kohtusid esmaspäeval Varssavis esimest korda pärast eelmise vaherahu lõppu Gazas 2. detsembril. Kõnelustel loodetakse leida lahenduse 129 Hamasi kätte jääva pantvangi vabastamiseks.

Eelmise vaherahu ajal vabastas Hamas 86 iisraellast 240 Iisraeli vanglates kinni peetud ja Iisraelis kuritegudes süüdi mõistetud alaealise ja naise vabastamise eest. Lisaks vabastas äärmusrühmitus 24 välismaalast, kellest enamik olid Taist pärit põllumajandustöötajad.

Nüüd aga nõuab Hamas järelejäänud pantvangide vabastamise eest kõikide Iisraeli vanglates olevate palestiinlaste vabastamist. Viimastel andmetel viibib iisraeli vanglates üle 10 000 palestiinlase.

Hamas põhjendab oma nõudmist asjaoluga, et järelejäänud pantvangid on kas Iisraeli kaitseväe tegevteenistujad või on tegemist kaitseväe reservis olevate inimestega. Siiski on pantvangide seas ka üle 80-aastaseid mehi.

"Läbirääkijad ei näe, et kokkulepet oleks võimalik viivitamatult saavutada, kuid nad arutavad erinevaid variante. On niigi hea, et läbirääkimised käivad ning arutlusel on olnud erinevad ettepanekud," ütles Financial Timesile anonüümseks jääda soovinud ametnik.

Hamasi kindlus, et sel võib õnnestuda saada iga pantvangi eest pea 100 palestiinlast, on tingutud sellest, et 2011. aastal vabastas Iisrael üle 1000 palestiinlasest kurjategija ühe Hamasi käes olnud Iisraeli sõduri tagasi saamise nimel.

Iisraeli ametnikud usuvad omakorda, et nad saavad jätkata sõjalise operatsiooniga Gazas Hamasi vastu seni, kuni läbirääkimistel jõutakse kompromissile. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul paraneb Iisraeli läbirääkimispositsioon iga päevaga, sest Hamas kannab aina rohkem sõjalisi kaotusi.

Samal ajal on kasvanud rahvusvaheline surve Iisraelile püsiva relvarahu välja kuulutamiseks. ÜRO Julgeolekunõukogu hääletab teisipäeval vaherahu nõudva siduva resolutsiooni üle ning diplomaadid loodavad, et selle vastuvõtmine õnnestub, kui USA esindaja jääb erapooletuks. Seni on Washington toetanud ainult ajutisi pause sõjategevuses, kuid USA president Joe Biden on viimasel ajal hakanud Iisraeli sõjalist operatsiooni senisest rohkem kritiseerima.

Samas on võimalik, et resolutsiooni tekst piirdub ainult humanitaarabi enklaavi sisse lubamise nõudmisega.