Lüganuse vald kaalub Purtse mõisa müümist

Purtse kindluselamus, mida teatakse ka mõisa ja vasall-linnusena, tegutseb praegu rentnikuna restoran Von Taube. Kuna maja vajab investeeringuid, kaalub Tallinna-Narva maantee lähedal Purtse jõe idakaldal asuva kinnistu omanik Lüganuse vald mõisa müümist.

"Lüganuse vallavalitsusel on rentnikuga kehtiv leping, mis lõpeb jaanuarikuus. Oleme tellinud kinnisvara hindamise Purtse linnusele. Eks vallavolikogu jaanuarikuus otsustab, mis sellest edasi saab," rääkis Lüganuse valla kinnisvaraspetsialist Agnes Heinmaa.

Majas vajab lahendamist mitu kitsaskohta, ütles restorani Von Taube omanik ja peakokk Mihkel Luus.

"Üks koht on küte – et maja talvel soojas hoida, on paras peavalu. Ja muidugi tuleb kogu vana elektrisüsteem välja vahetada," selgitas ta.

Oma restoraniga auhindu kogunud Mihkel Luus ootab Lüganuse vallavolikogu otsust huviga. Tal pole küll plaanis mõisamaja osta, kuid restoranipidajana on ta valmis hoones edasi tegutsema.

"Võiks minna sama teed nagu siiani on, et saaksin toimetada oma restoraniga ja üritusi korraldada," sõnas Luus, kuid tõdes, et restorani pidamine on väga kallis hobi.

Purtse kindlus, millel on keldrikorrus ja kaks põhikorrust, valmis 16. sajandil ja seda on lõhkumiste järel korduvalt taastatud. Viimati ehitati see varemetest üles viimase okupatsiooniaja lõpus.