Colorado kohus blokeeris Trumpi presidendivalimiste eelhääletuselt

USA Colorado osariigi apellatsioonikohus otsustas teisipäeval, et Donald Trumpi ei saa kinnitada kandidaadiks osariigi presidendivalimiste eelhääletusel, kuna tema tegevus seoses 2021. aasta Kapitooliumi-rünnakuga muudab ta selleks kõlbmatuks.

"Kohtu enamus leiab, et president Trump on USA põhiseaduse 14. muudatuse kolmanda lõike alusel diskvalifitseeritud riigipea ametikohale. Kuna ta on diskvalifitseeritud, oleks Colorado riigisekretäri valimiskoodeksi kohaselt vale tegu kinnitada ta kandidaadiks presidendivalimiste eelhääletusel" teatas kohus.

Kohtuotsust saab kuni 4. jaanuarini edasi kaevata.

Trumpi kampaaniameeskond lubas teisipäeval, et kaebab Colorado kohtu otsuse USA ülemkohtusse.

"Me esitame USA ülemkohtule kiiresti apellatsiooni ja samaaegselt taotluse see sügavalt ebademokraatlik otsus edasi lükata," ütles Trumpi kampaania kõneisik Steven Cheung avalduses.