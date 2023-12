Oluline kolmapäeval, 19. detsembril kell 5.47:

- USA senati liidrid: uus abi Ukrainale ei saa heakskiitu sel aastal;

- ISW: Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi.

USA senati demokraatide ja vabariiklaste liidrid teatasid teisipäeval, et Washington ei suuda kiita uut abi Ukrainale heaks enne aastavahetust ning pooled jätkavad kompromissi otsimist.

"Kuna läbirääkijad tegelevad allesjäänud teemadega, loodame, et nende jõupingutused võimaldavad senatil tegutseda kiiresti uue aasta alguses," ütlesid demokraat Chuck Schumer ja vabariiklane Mitch McConnell ühisavalduses.

"Sel aastal järele jäänud aja jooksul jätkavad senati ja administratsiooni läbirääkijad heas usus tööd oma kokkuleppe lõpuleviimise suunas," ütlesid senati liidrid avalduses.

"Keerulised teemad on lahendamata, kuid me oleme pühendunud käsitlema vajadusi lõunapiiril ning aitama liitlastel ja partneritel seista silmitsi tõsiste ohtudega Iisraelis, Ukrainas ning India ja Vaikse ookeani piirkonnas. Senat ei lase neil riikliku julgeoleku väljakutsetel vastuseta jääda," lisasid ütlesid senati liidrid.

USA seadusandjad naasevad jõulupuhkuselt tööle 8. jaanuaril.

ISW: Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Kupjanski suunal. 18. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Sõnkivka suunal. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et piirkonnas käivad endiselt ägedad lahingud. Ukraina ja Venemaa allikad väitsid veel, et ägedad lahingud käivad ka Kreminna piirkonnas, seal tegutsevad ka Vene Spetsnazi üksused.

ISW teatas, et Venemaa jätkab pealetungi ka Bahmuti suunal. Vene blogijad väitsid, et Vene väed liikusid edasi Khromove suunal. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda.

Vene väed liikusid edasi ka Avdijivka suunal. 18. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Pervomaiske ( 10 kilomeetrit Avdijivkast edelas) suunal. 19. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Avdijivkast edelasse jääva kaevanduse suunal. Vene blogijad väitsid veel, et Avdijivka koksitehase ümbruses käivad ägedad lahingud, vahendas ISW.