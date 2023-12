Vene rünnakud Dnepri idakaldal ägenesid järsult

Oluline kolmapäeval, 20. detsembril kell 21.14:

- Venemaa ründas Dnepri idakaldal olevaid Ukraina üksusi 29 korda ööpäeva jooksul;

- Ukraina raketid tabasid Vene sidekeskust Krimmis;

- Leedu saatis Ukrainale taas sõjavarustust;

- USA senati liidrid: uus abi Ukrainale ei saa heakskiitu sel aastal;

- Ukraina peastaap: Põhja-Korea mürsud lõhuvad Vene suurtükke;

- ISW: Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi.

Venemaa ründas Dnepri idakaldal olevaid Ukraina üksusi 29 korda ööpäeva jooksul

Ukraina peastaabi teatel toimus ööpäeva jooksul 89 kokkupõrget Ukraina sõdurite ja Vene okupatsioonivägede vahel. Samuti teostas Venemaa viis raketi- ja 31 õhurünnakut ning tulistas 53 korda mitmikraketiheitjatest Ukraina sõdurite viibimispaikade ja Ukraina asulate pihta.

Vene rünnakute tagajärjel sai viga mitu Ukraina tsiviilisikut ning tekitati kahjustusi Ukraina tsiviiltaristule ja elamutele.

Ukraina õhuvägi tabas 16 Vene sõjalist objekti ning hävitas ühe Vene raketi H-59. Samuti tabasid Ukraina raketijõud kaks Vene sõdurite ja sõjatehnika viibimispaika ning hävitasid kuus Vene suurtükki.

Enim rünnakuid toimus Avdijivka suunal, kus Vene üksused ründasid 31 korda.

Samas kasvas Vene okupatsioonivägede aktiivsus Dnepri jõu okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis. Seal ründasid Vene väed Ukraina sõdureid 29 korda. Peastaabi teatel hoiab Ukraina oma positsioone Dnepri idakaldal.

Kupjanski suunal toimus 16 Vene rünnakut, Lõmani suunal 12, Marjinka suunal üheksa ja Bahmuti suunal kuus Vene rünnakut.

Venemaa tulistas ka kolmapäeval Sumõ oblasti piiriäärsete asulate pihta suurtükkidest.

Ukraina raketid tabasid Vene sidekeskust Krimmis

Sotsiaalmeediakanalite teatel leidsid kolmapäeva hommikul aset plahvatused okupeeritud Krimmis asuva Vene sidekeskuse territooriumil.

Väidetakse, et Ukraina kasutas rünnaku teostamiseks rakette Storm Shadow ja droone.

Kella viie paiku sai tabamuse Venemaa õhu- ja kosmosejõudude opereeritav sidekeskus, mis asub Krimmis Sakõ rajoonis.

Allikate teatel sai kahjustada vähemalt üks sõjatehnika üksus, kuid vigastatuid pole.

Leedu saatis Ukrainale taas sõjavarustust

Leedu kinkis Ukraina sõjaväele vajalikku sõjavarustust ja mitukümmend tuhat kuivtoidupakki, kaitseministeeriumi teatel jõudis see sõjalise abi partii Ukrainasse kolmapäeval.

"Teeme jätkuvalt kõiki jõupingutusi, et leevendada Ukraina rasket võitlust jõhkra kallaletungiga. Sõdurid vajavad talvehooajal hädasti mitmekülgset välivarustust. Iga meie abipakett on täiendav samm võidu suunas," ütles kaitseminister Arvydas Anušauskas.

Leedu andis eelmisel nädalal Ukrainale üle mitu miljonit padrunit ja mitu tuhat kantavate lühimaa tankitõrjegranaadiheitja granaati.

Lisaks sõjatehnikale ja logistikale koolitab Leedu innukalt ka Ukraina sõjaväelasi, tegeleb ukrainlaste ravi ja rehabilitatsiooniga, annab asjatundlikku nõu ning eraldab Ukraina toetuseks raha rahvusvahelistesse fondidesse.

Leedu koostatud Ukraina pikaajalises toetus kava kohaselt on aastatel 2024-2026 plaanis eraldada 200 miljonit eurot sõjalist abi.

USA senati liidrid: uus abi Ukrainale ei saa heakskiitu sel aastal

USA senati demokraatide ja vabariiklaste liidrid teatasid teisipäeval, et Washington ei suuda kiita uut abi Ukrainale heaks enne aastavahetust ning pooled jätkavad kompromissi otsimist.

"Kuna läbirääkijad tegelevad allesjäänud teemadega, loodame, et nende jõupingutused võimaldavad senatil tegutseda kiiresti uue aasta alguses," ütlesid demokraat Chuck Schumer ja vabariiklane Mitch McConnell ühisavalduses.

"Sel aastal järele jäänud aja jooksul jätkavad senati ja administratsiooni läbirääkijad heas usus tööd oma kokkuleppe lõpuleviimise suunas," ütlesid senati liidrid avalduses.

"Keerulised teemad on lahendamata, kuid me oleme pühendunud käsitlema vajadusi lõunapiiril ning aitama liitlastel ja partneritel seista silmitsi tõsiste ohtudega Iisraelis, Ukrainas ning India ja Vaikse ookeani piirkonnas. Senat ei lase neil riikliku julgeoleku väljakutsetel vastuseta jääda," lisasid ütlesid senati liidrid.

USA seadusandjad naasevad jõulupuhkuselt tööle 8. jaanuaril.

ISW: Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Kupjanski suunal. 18. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Sõnkivka suunal. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et piirkonnas käivad endiselt ägedad lahingud. Ukraina ja Venemaa allikad väitsid veel, et ägedad lahingud käivad ka Kreminna piirkonnas, seal tegutsevad ka Vene Spetsnazi üksused.

ISW teatas, et Venemaa jätkab pealetungi ka Bahmuti suunal. Vene blogijad väitsid, et Vene väed liikusid edasi Hromove suunal. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda.

Vene väed liikusid edasi ka Avdijivka suunal. 18. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Pervomaiske ( 10 kilomeetrit Avdijivkast edelas) suunal. 19. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Avdijivkast edelasse jääva kaevanduse suunal. Vene blogijad väitsid veel, et Avdijivka koksitehase ümbruses käivad ägedad lahingud, vahendas ISW.

Ukraina peastaap: Põhja-Korea mürsud lõhuvad Vene suurtükke

Kodumaise laskemoona nappuse tõttu on Venemaa okupatsioonivägi sunnitud kasutama Põhja-Korea kehva kvaliteediga suurtüki- ja miinipildujamürske, mis lõhuvad torusid, vahendas portaal Unian kolmapäeval Ukraina relvajõudude peastaabi hommikust aruannet.

Peastaabi kohaselt juhtub sageli, et sellise laskemoona ebarahuldava seisukorra tõttu lõhkevad need sissetungijate suurtükkide ja miinipildujate torudes, põhjustades sissetungijatele kaotusi relvastuses ja elavjõus.

"Eelkõige registreeriti selliseid juhtumeid kindralpolkovnik Mihhail Teplinski Dnipro väerühmas," seisis aruandes.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 349 190 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 5814 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 10 794 (+23);

- suurtükisüsteemid 8206 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 928 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 611 (+1);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6316 (+17);

- tiibraketid 1612 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 871 (+29);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1203 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.