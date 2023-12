Prantsusmaa karmistab sisserändereegleid

"See eelnõu muudab meie süsteemi tõhusamaks, sest see lihtsustab dramaatiliselt asüülitaotluste menetlust ning võimaldab senisest kiiremini välja saata kriminaale või radikaliseerunud välismaalasi," ütles Prantsuse parlamendile peaminister Elisabeth Borne.

Seaduse poolt hääletas 349 saadikut, vastu oli 186 saadikut. Seadust toetasid ka Marine Le Peni juhitud parempopulistid.

President Emmanuel Macroni valitsus on üha suurema surve all, kuna üha rohkem inimesi nõuab, et Pariis karmistaks sisserändereegleid.

Alguses soovis valitsus korraga lihtsustada ebaseaduslike sisserändajate riigist väljasaatmist ning teha kergemaks töölubade taotlemist sisserändajatele, kes soovivad töötada tööjõupuudusega valdkondades.

Kuid eelnõu kukkus detsembri alguses Prantsuse parlamendi alamkojas läbi 265 poolt- ja 279 vastuhäälega, sest nii vasak- kui parempoolne opositsioon hääletas eelnõu vastu. Seetõttu otsis Macron parempopulistide toetust. Uue eelnõu kohaselt kohaselt vähendatakse võimalusi tööloa saamiseks tööjõupuudusega ametis töötamiseks, kuid karmistatakse veelgi sisserändajate sotsiaalabi saamise tingimusi. Le Pen lubas siis, et tema partei toetab eelnõu.

Tsentristlikud ja vasakpoolsed poliitikud mõistsid kompromissi hukka. Kolm valitsuse liiget, tervishoiuminister Aurelien Rousseau, kõrgharidusminister Sylvie Retailleau ja eluasememinister Patrice Vergriete teatasid peaministrile, et võivad ametist tagasi astuda, vahendas Financial Times.

Siseminister Gerald Darmanin aga kiitis kompromissi ja ütles, et see seadus on olulise tähtsusega riiklik küsimus ja teenib prantslaste huve.