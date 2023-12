Riigi rahaline toetus Reformierakonnale tõusis enneolematule tasemele

Viimastel riigikogu valimistel riigikogus 37 kohta saanud Reformierakonna riigieelarveline toetus on 1 878 262 eurot. Nii palju ei ole varem ükski erakond riigieelarvelist toetust saanud.

Eelmises riigikogu koosseisus oli Reformierakonnal 34 kohta.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles ERR-ile, et erakonna eelarve võetakse tõenäoliselt vastu 2024. aasta jaanuari teises pooles ja erakond arvestab eelarve koostamisel ka riigi toetusega.

"Ta ei ole ka nüüd väga suur tõus. Kindlasti on rahaliselt parem, aga eks elu on ka mõnevõrra kallimaks läinud," kommenteeris Suslov.

EKRE toetus on 862 985 eurot, Keskerakonnal 812 221 eurot, Eesti 200-l 710 694 eurot, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 456 874 eurot ja Isamaal 406 110 eurot.

EKRE-l on riigikogus 16 kohta, Eesti 200-l 14, Keskerakonnal 13, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal üheksa ja Isamaal kaheksa.

Kõige rohkem kaotab toetuses Keskerakond, kellel eelmises riigikogu koosseisus oli 26 kohta. Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ütles ERR-ile, et järgmise aasta eelarvet ei ole juhatus veel vastu võtnud, aga erakond on vastavad arvestused teinud.

"Loomulikult me arvestame nende ressurssidega, mis on meile võimalikud ja sellele vastavalt ka oma tegevust planeerime. Erakond on harjunud oma tegevust planeerima päris piiratud ressurssidega," rääkis Ott.

"Iseenesest ma ei näe sellel väga tugevat muutust meie praegusele olukorrale," lisas ta.

Lisaks kinnitas siseminister toetused erakondade, mis ei ületanud riigikogu valimistel valimiskünnist, kuid kogusid vähemalt kaks protsenti kuid alla kolme protsendi häältest. Selle järgi on Eesti Ühendatud Vasakpartei toetus 30 000 eurot ja erakonna Parempoolsed toetus samuti 30 000 eurot.

Kokku saavad erakonnad tuleval aastal riigilt toetust 5 187 150 eurot.

Toetused (üks kaheteistkümnendik aasta toetusest) kantakse erakondade arvetele iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks.

Erakonnad võivad saada toetust neljast allikast: liikmemaksudest, riigieelarvelisest eraldisest, annetustest, tehingutest erakonna varaga.

ERJK andmetel moodustab parlamendiparteide sissetulekust põhiosa just riigieelarveline toetus. Järgnevad annetused ja alles kolmandana liikmemaksud.

Riigieelarvelist toetust makstakse kõikidele valimiskünnise (viis protsenti) ületanud erakondadele vastavalt nende mandaatide arvule riigikogus.

Samuti saavad toetust need valimiskünnise alla jäänud erakonnad, kes on kogunud vähemalt kaks protsenti toetust.