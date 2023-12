WSJ: Hamasi poliitiline tiib ja Fatah peavad kõnelusi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et terroriorganisatsiooni Hamas poliitiline juhtkond ja Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PLO) suurim fraktsioon Fatah peavad läbirääkimisi Gaza sektori ja Läänekalda sõjajärgse tuleviku üle.

Fatah kontrollib Läänekallast, organisatsiooni juhib Mahmoud Abbas. Abbas on varem süüdistanud Hamasi juhtkonda soovis korraldada Palestiina aladel võimupööre. Varem oli Fatah ja PLO juht Yasser Arafat, Abbasist sai Arafati mantlipärija 2005. aastal.

Läänekaldal on võim Fatahi käes, kuid rühmituse populaarsus on piirkonnas langenud, kuna terroriorganisatsioon Hamas alustas hiljuti rünnakut Iisraeli vastu. Fatah kardab nüüd võimust ilma jääda ja peab Hamasi poliitilise juhtkonnaga läbirääkimisi. Hamasi poliitiline juhtkond räägib nüüd sõja lõpetamisest.

"Me ei võitle lihtsalt sellepärast, et tahame võidelda. Me tahame, et sõda lõppeks. Me tahame luua Palestiina riigi Gazas, Läänekaldal ja Jeruusalemmas," seletas Hamasi poliitbüroo liige Husam Badran ajalehele The Wall Street Journal.

Badrani sõnul peab omavalitsus sisaldama ka teisi palestiinlaste fraktsioone ning Hamasi poliitbüroo väidab nüüd, et soovib sellega ühineda.

Hiljuti võttis Hamas salaja ka Fatahi juhtidega ühendust. Badran ja teised Hamasi juhid väidavad, et kõnelustel osales ka Gaza endine julgeolekuülem Mohammed Dahlan (Fatah) ning Palestiina endine peaminister Salam Fayyad.

Dahlan kinnitas, et suhtleb igapäevaselt Hamasiga.

"Ma pole Hamasi sõber. Aga kas te arvate, et keegi suudab ilma Hamasita rahu sõlmida," rääkis Dahlan.

Kõnelustega on otseselt seotud veel Hamasi liidrid Ismail Haniyeh ja Khaled Meshaal. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Fatahi poolel osaleb kõnelustel ka Hussein Al-Sheikh, kellest võib saada Abbasi järeltulija.

Badran siiski rääkis, et Hamasil pole plaaniski oma seisukohta Iisraeli suhtes muuta, vähemalt seni, kuni okupatsioon jätkub. Badran kritiseeris ka Abbasi, kes on Palestiina omavalitsust juhtinud alates 2005. aastast, kuigi tema mandaat sai läbi juba 2009. aastal.

Suurim takistus Fatahi ja Hamasi vahelise kokkuleppe saavutamise teel on tõenäoliselt aga Iisrael, kuna juudiriik tahab terroriorganisatsiooni hävitada. Iisraeli ametnik ütles, et tegemist on ebareaalse ideega, et Hamas mängib mingit rolli sõjajärgses Gazas, vahendas The Wall Street Journal.

Badran ise elab Katari pealinnas Dohas. Tema kommentaarid on teravas vastuolus terroriorganisatsiooni varasema tegevusega. Hamas alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu, hukkus üle 1200 iisraellase. Iisrael alustas seejärel Gaza sektori pommitamist ja Hamas kasutab Gaza elanikke inimkilbina. Hukkunud on umbes 20 000 palestiinlast.

Paberi peal on Hamasi poliitbüroo terroriorganisatsiooni kõrgeim organ. Poliitbüroo liikmed aga redutavad Dohas, Gazat juhib seetõttu terroriorganisatsiooni sõjaline tiib.

Hamasi sõjalist tiiba juhib Yahya Sinwar. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Sinwar ei usu veel, et sõda on kaotatud ning ei toeta praegu Fatahiga kõneluste pidamist. Seetõttu on tekkinud pinged terroriorganisatsiooni poliitilise ja sõjalise tiiva vahel.

"Kui Sinwar sai kõnelustest teada, nõudis ta nende peatamist," ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.