Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kaitseliidu ülem Ilmar Tamm

ETV "Esimeses stuudios" on täna külas Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm.

Kaitseliidu uus ülem astus ametisse ajal, kui meie idanaaber käitub järjest barbaarsemalt ja Eesti kaitsevõime tugevdamine on tähtsam kui kunagi varem. Millised arengud ootavad Kaitseliitu lähiaastatel ees? Kui kaugele on jõutud meie maakaitse ülesehitamisega? Kas Ukraina sõja õppetunnid on meie kaitseplaanidesse sisse kirjutatud? Küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.