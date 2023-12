Euroopa Komisjon kiitis heaks Berliini riigiabi Saksa terasetööstusele

Tegemist on juba kolmanda Saksa valitsuse riigiabipaketiga kodumaisele terasetööstusele, vahendab Euractiv. Euroopa Komisjon kiitis riigiabi heaks, kuna selle eesmärk on aidata terasetööstusel vähendada süsinikuheitmeid, võttes maagasi asemel kasutusele vesiniku.

"See on suurepärane uudis tööstuse rohelisele üleminekule Saarimaal ning kogu Saksamaal," ütles Saksa majandusminister Robert Habeck. Riigiabi läheb suuresti Edela-Saksamaal Saarimaa liidumaal asuvatele terast tootvatele ettevõtetele tööstusprotsesside moderniseerimiseks. Ehitustööde lõpetamise tähtajaks on 2027. aasta.

Saksamaa majandusministeeriumi teatel aitab riigi toel tööstusvõimsuste kaasajastamine vähendada süsinikdioksiidi heitmeid nelja miljoni tonni võrra aastas. Kokku loodetakse toota kolm miljonit tonni niinimetatud rohelist terast aastas, kasutades sisendina 120 000 tonni vesinikku.

Riigiabi on Saksa terasetööstusele oluliseks toeks, sest sektori tootmismahud on viimase kahe aasta jooksul oluliselt langenud kõrge elektrihinna tõttu.

Kui eelmisel aastal vähenes terase tootmine Saksamaal kaheksa protsendi võrra, siis sel aastal prognoosib Saksamaa Teraseliit veel neljaprotsendilist langust.

Tänavusest madalamat tootmismahtu registreeriti ainult 2009. aastal, kui Saksamaal toodeti 35,5 miljonit tonni terast.

"Terase tootmine on vabas languses. Terase tootmine elektri toel kannatab eriti püsivalt kõrgete elektrihindade ja nõrga majanduse tõttu," ütles Teraseliidu juht Kerstin Maria Rippel.

Seetõttu soovib Rippel, et poliitikud töötaks selle nimel, et elektrihinnad Saksamaal oleksid stabiilselt kättesaadavad.