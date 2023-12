Neljapäeval tuleb sadu ja tuul tõuseb

Neljapäeva öösel sajab põhiliselt lörtsi, sekka vihma ja on udu. Teedel-tänavail on libeduseoht. Lõunakaare tuul on sisemaal nõrk, saartel on puhanguid 12 kuni 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadini.

Hommikul sajab lörtsi, püsib libeduseoht. Hõredamalt on sajuhooge saartel ja mandri läänerannikul. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, saartel edelatuul kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, saarte rannikul kraad-kaks plussis.

Päeval sajab mitmel pool lund, lörtsi, paiguti sekka ka vihma. Ennelõunal on veel udulaamasid ja ka libedust. Lõunakaare tuul on esialgu mõõdukas, pärastlõunal tugevneb lõuna- ja kagutuul 6 kuni 13, saartel ja rannikul kuni 17, õhtul iiliti üle 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber.

Reede tuleb jõulise kagutuulega. Öö on lume- ja lörtsisaju ning tuisuga ja 0 kraadi lähedane, päev lörtsi- ja vihmahoogudega ning napilt plussis.

Laupäeval muutub ilm kargemaks. Sajuhooge tuleb enam lumena.

Jõulupäeval lisandub lumehooge ja ilm on karge. Jõuluöö on kergete lumehelvestega, mõõdukalt külm ja rahulik. Esimese jõulupüha hommikul tõuseb aga tuul ja saartest alates algab lumesadu ja tuisk, õhtu poole muutub sadu vesisemaks ja õhutemperatuur tõuseb.