Oluline neljapäeval, 21. detsembril kell 5.50:

- ISW: paljudel rindelõikudel käivad ägedad positsioonilahingud;

- Ühendriikidel on Ukraina tulevaseks taastamiseks selge plaan.

ISW: paljudel rindelõikudel käivad ägedad positsioonilahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed jätkavad Ukraina positsioonide ründamist. Moskva suunas oma löögijõu Avdijivka, Bahmuti ja Kupjanski pihta ning Vene väed teevad mõnel rindelõigul edusamme.

Vene blogijad väitsid, et Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi. Blogijad väitsid, et Vene väed vallutasid 20. detsembril kaks Ukraina positsiooni, mis asuvad Oskili jõe idakaldal. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda. Vene väed üritavad edasi liikuda ka Sõnkivka suunal. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele. Väidetavalt korraldab Ukraina Sõnkivka suunal ka vasturünnakuid. Seetõttu lähevad lahingud seal üha ägedamaks.

Vene väed liikusid edasi Bahmuti suunal. 19. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Spirne lähistel ( 25 kilomeetrit Bahmutist kirdes). Ukraina allikad teatasid, et ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival.

Avdijivka rindel pole suuri muutusi toimunud. Vene blogijad väitsid, et Vene väed liikusid veidi edasi Pervomaiske suunal. ISW teatel pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda. Vene ja Ukraina allikad väitsid veel, et Venemaa jätkab koksitehase lähistel asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Ühendriikidel on Ukraina tulevaseks taastamiseks selge plaan

USA välisminister Antony Blinken ütles kolmapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin on sõja Ukrainaga juba kaotanud, sest pole saavutanud oma põhieesmärki ehk riik maa pealt kustutada või alla neelata. Ühendriikidel on ühtlasi Ukraina tulevaseks taastamiseks selge plaan.

"Et Ukraina saaks iseseisvalt tugevdada end majanduslikult ja sõjaliselt ning eksisteerida ilma praeguse toetuseta," märkis USA välisminister.

Blinkeni sõnul tegid ukrainlased võimatut ehk pidasid vastu maailma ühele suurimale armeele.

"Üks asi, millega ma Putiniga nõustun, on see, et USA abi on Ukraina jaoks praegu ülioluline," ütles Blinken.

"USA jätkab riikide koondamist üle maailma, et toetada Ukraina vabadust ja iseseisvust ning tagada, et Venemaa agressioon jääks strateegiliseks läbikukkumiseks. Meie toetus ei aidanud ainult ukrainlasi. Ukrainale antud julgeolekuabist 90 protsenti tugevdas ühtlasi meie kaitsetööstust," lisas Blinken.

USA senati demokraatide ja vabariiklaste liidrid teatasid teisipäeval, et Washington ei suuda kiita uut abi Ukrainale heaks enne aastavahetust ning pooled jätkavad kompromissi otsimist.

"Kuna läbirääkijad tegelevad allesjäänud teemadega, loodame, et nende jõupingutused võimaldavad senatil tegutseda kiiresti uue aasta alguses," ütlesid demokraat Chuck Schumer ja vabariiklane Mitch McConnell ühisavalduses.