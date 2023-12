Vabariiklaste kandidaadid mõistsid Trumpi-vastase kohtuotsuse hukka

Colorado osariigi kohus otsustas teisipäeval, et Donald Trumpi ei saa kinnitada kandidaadiks osariigi presidendivalimiste eelhääletusel ning seda otsust kritiseerisid teravalt nii ekspresidendi tulihingelised toetajad, vabariiklaste presidendikandidaadid kui ka Trumpi-vastased vabariiklased.

USA Colorado osariigi apellatsioonikohus otsustas, et Trumpi ei saa kinnitada kandidaadiks osariigi presidendivalimiste eelhääletusel, kuna tema tegevus seoses 2021. aasta Kapitooliumi-rünnakuga muudab ta selleks kõlbmatuks. Trumpi meeskond kaebab Colorado kohtu otsuse USA ülemkohtusse.

Colorado otsust kommenteerisid ka vabariiklaste partei presidendikandidaadid. Florida kuberner Ron DeSantis leidis, et USA ülemkohus tühistab selle otsuse.

Ettevõtja Vivek Ramaswamy mõistis Colorado kohtuotsuse teravalt hukka. Ramaswamy väitis, et ei osale ka ise Colorados toimuvatel eelvalimistel. Ramaswamy sõnul peaksid ka teised vabariiklaste partei presidendikandidaadid Colorados toimuvaid valimisi boikoteerima.

Ka teised kandidaadid jõudsid juba Colorado kohtuotsust kritiseerida. Endine Lõuna-Carolina kuberner Nikki Haley leidis, et kohtunikud ei peaks otsustama, kes saab valimistel osaleda, vahendas New York Post.

"Ma alistan Donald Trumpi ise. Ma ei vaja kohtunikku, kes ta valimistelt eemaldaks," ütles Haley.

Trumpi kriitik ja endine New Jersey kuberner Chris Christie leidis samuti, et Colorado otsus läks liiga kaugele.

"Ükski kohus ei tohiks takistada Trumpil saada presidendiks. Selle riigid valijad peavad takistama tal saada presidendiks," ütles Christie.

Isegi Trumpi-vastased vabariiklased mõistsid Colorado kohtuotsuse hukka. USA endine peaprokurör Bill Barr hoiatas, et Trump kasutab viimast otsust enda huvide jaoks ära ning tema populaarsus võib veelgi kasvada. Barr on varem korduvalt öelnud, et vabariiklased peavad Trumpi asemele leidma mõne teise presidendikandidaadi.