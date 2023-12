Oluline neljapäeval, 21. detsembril kell 8.47:

- Iisraeli sõjavägi näitas Hamasi tunnelite võrgustikku Gazas;

- ÜRO Julgeolekunõukogu hääletus Gaza üle lükati taas edasi.

Iisraeli sõjavägi näitas Hamasi tunnelite võrgustikku Gazas

Iisraeli armee näitas kolmapäeval Gazast leitud tunnelivõrgustiku, mida kasutab Hamasi juhtkond. Sõjaväelased jagasid Gaza linnast kaadreid laiaulatuslikust tunnelite võrgustikust.

"Võrgustik hõlmab Hamasi kõrgemale juhtkonnale kuuluvaid terroristide peidupaiku, varustuse ladusid ja elukohti," öeldi armee teadaandes.

Sõjaväe teatel on tunnelivõrk ühendatud ka kahe haiglaga.

Follow LTC Ido, the deputy commander of the 401st Brigade, as he exposes a terrorist tunnel he and his soldiers uncovered in a civilian garage, next door to a community college and a school for deaf children. pic.twitter.com/8itMpofvEt