Jõuluvana Toompeal: kui käia riigikogus üks kord aastas, siis tundub kõik nii armas

Saadikute etteasted on aastate jooksul ulatunud päevapoliitilistest vemmalvärssidest muusikaliste katsetusteni ja näidanud maailma tema mitmekesisuses. Üritust on saatnud samasugune isetegemise rõõm ja entusiasm nagu Väätsal toimuvat huumoripäeva "Maamees muigab". Saadikute taidluse kõrval on teine maiuspala jõuluvana kingid koos põhjendustega.

Sel aastal kõneles jõuluvana Rohke Debelaki häälega ja alustas sellest, et kuigi kõige kõrgemal tasandil ehk peaminister on tema olemasolu kahtluse alla seadnud, seisab ta taas saadikute ees. Täpsemalt 58 saadiku ees, kes olid aasta viimasele istungile end registreerinud.

Esimesena kutsus jõuluvana kinke lunastama riigikogu juhatuse, mille esimees Lauri Hussar ja aseesimees Jüri Ratas lugesid mõlemad traditsioonilise luuletuse.

Hussar tundis ka huvi, kas akna taga olevad päkapikud on ikka teadlikud, mis saab, kui realiseerub mõne riigikogu saadiku ähvardus istungi juhataja aknast välja visata. Jõuluvana rahustas ärevil Hussari maha: "Pole tarvidust, sest harva juhtub, et kui riigikogu liige midagi lubab, siis ta seda ka teeb."

Reformierakonna nimel lunastas paki Luisa Värk, kes esitas laulu ja sai kingiks raadio. Jõuluvana põhjendas seda sellega, et Reformierakonna koalitsioonipartnerid muudkui kurdavad, et saavad valitsuse juhtpartei tegemistest teada meediast, siis riigikogu koridori üles seatava raadio kaudu saaks ehk kiiremini.

Eesti 200 nimel esitasid luuletused Juku-Kalle Raid ja Kalev Stoicescu. Jõuluvana andis Raidile kingiks ka veetabletid, kuid märkis selle juurde, et ega Raid väga vett juua armasta...

Isamaa eest esinenud Tõnis Lukas luges ette vanasõnu, mis iseloomustavad erakondade põhimõtteid ja ehk ennustavad ka tulevikku. Näiteks EKRE kohta luges ta vanasõna: "Vana mõrd om enamb kui vastne püss." (Vastseliina)

Sotsid saatsid tulle kevadest esimest korda parlamendis oleva Priit Lombi, kes esitas Hardi Volmeri sõnade ja Jaagup Kreemi viisiga laulu. Ja seda kitarri saatel.

Keskfraktsioon ei jäänud viimaste valimistega ilma mitte ainult 10 mandaadist, vaid ka oma varasemast kingipakkide lunastamise raudvarast Viktor Vassiljevist. Appi tõttas Andre Hanimägi, kes tunnistas, et kuigi ta hääl on läinud, siis on ta "kõige kobedam neist keskerakondlastest, kes parlamenti alles jäänud". Tema laulule ümises jõuluvana ka mõnuga kaasa.

Viimasena astus üles EKRE saadik Rain Epler, kes tunnistas, et ka tal oli laul ette valmistatud, aga kuuldes häid esitusi teistelt saadikutelt, otsustas ta luuletuse kasuks. Ja Epler luges seda võro keeles.

Kingiks said poliitikud jõuluvanalt kriisiaegadele vastavad annid.

Jõuluvana tunnistas lõpetuseks, et "kui käia vaid üks kord aastas riigikogus, siis tundub kõik nii armas". Aga et mitte ära rikkuda seda head meeleolu, siis sagedamini ta parlamenti külastama ei hakka.

Jõuluvana üritas ka saada saadikutelt lubadust, et järgmisel aastal "on nad tiba normaalsemad", aga otsest jaatavat vastust ei tulnud.

Lõpetuseks esitas riigikogu "ühendkoor" jõuluvanale tänulaulu "Oh kuusepuu".

Jõuluetendus riigikogus kestis ilma vaheaegadeta 50 minutit.