Meedia: Harvardi juht sai veel 40 plagiaadisüüdistust

USA meedia kirjutab, et antisemitismi ja plagiaadisüüdistustega seotud skandaalidesse sattunud Harvardi ülikooli juht Claudine Gay sai veel 40 plagiaadisüüdistust.

Hiljuti käis Gay kongressis aru andmas ning ei suutnud seal vastata, kas üleskutsed juutide genotsiidiks rikuvad Harvardi kodukorda. Lisaks antisemitismiskandaalile sattus Gay seejärel plagiaadikahtlustuste alla, kuid ülikooli nõukogu toetas tema jätkamist senisel ametikohal. USA-s nõutakse aga üha rohkem, et Gay astuks ametist tagasi.

Parempoolne ajaleht The Washington Free Beacon kirjutas nüüd, et Harvard sai veel ühe Gay vastu esitatud kaebuse. Lehe teatel on Harvardi juhi vastu esitatud veel 40 plagiaadisüüdistust.

Leht teatas, et kontrollis Gay vastu esitatud kaebust ja leidis, et kaebuse esitas teise ülikooli professor. Ülikooli professor tahtis jääda anonüümseks, kuna kardab kättemaksu.

Skandaali korjas üles USA meedia, asjast kirjutasid nii parempoolne telekanal Fox News kui ka vasakpoolne telekanal CNN.

Harvardi rikkad vilistlased muretsevad nüüd oma koduülikooli maine pärast ja nõuavad Gay vallandamist. Gay otsekoheste kriitikute seas on ka miljardär Bill Ackman, ärimees süüdistab samuti Harvardi juhti plagiaadis. Ackman leiab veel, et Harvard ei võta antisemitismi ja selle levikut piisavalt tõsiselt.

Ackman väitis (konkreetseid tõendeid ei toonud), et Harvard palkas Gay ülikooli juhiks ainult seetõttu, et ülikool tahab nii ellu viia oma mitmekesisuse poliitikat, vahendas CNN.

Gay sai Harvardi ülikooli rektoriks alles juulis.