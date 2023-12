Leedu maakohad konkureerivad Vilniusega töötajate pärast

Leedu maapiirkonnad ja väikelinnad seisavad silmitsi tööjõupuudusega ning ettevõtted otsivad töötajaid üle kogu riigi, vahendab Leedu rahvusringhääling LRT.

Kuigi traditsiooniliselt on palgad olnud kõrgemad pealinnas, siis viimasel ajal on Leedus kerkimas uus trend. Ettevõtted pakuvad töötajatele lisahüvitisi maakohtadesse tuleku eest.

Näiteks kui tööstusettevõte Arginta Engineering otsustas laiendada tootmist Vilniusest väljapoole Panevėžysi linna, siis polnud neil võimalik kohapeal piisavalt töötajaid leida. Vajaminevast 400 töötajast leiti esialgu ainult 50.

Probleemi lahendamiseks pakkus ettevõte oma Vilniuse töötajatele Panevėžysisse kolimist senist palka säilitades, lisaks maksis ettevõte töötajatele kolimisboonuse.

"Me maksame kolm korda vähem üüri kui Vilniuses ja meil on kolm korda rohkem ruumi," kommenteeris oma otsust tööandja pakkumine vastu võtta keevitaja Paulius Šimonėlis, kes kolis Panevėžysisse koos perega Leedu pealinnast.

Tegemist pole üksikjuhtumiga: aina rohkem ettevõtteid otsib töötajaid üle kogu Leedu, lisamata töökulutusse konkreetset linna või piirkonda. Pärast sobiva kandidaadi leidmist püütakse veenda ta kolima.

Leedu Töösturite Konföderatsiooni (LPK) asejuhi Mantas Gudase sõnul pakuvad tööandjad maakohtades mõnikord lausa kõrgemat palka kui suurlinnades sama töö eest. Eriti märgatav on see kõrgharidust nõudvate töökohtade puhul: hiljutised ülikooli lõpetajad võivad saada kõrgemat palka, kui nad on valmis tulema väikelinna või maale tööle.

"Just selle tööjõupuuduse tõttu on saanud populaarseks idee leida spetsialist, koolitada ta välja ning kasvatada ta uue meeskonnaliikmena. Eriti karjääri alguses on mõtet mõelda regioonidesse mineku peale," ütles Gudas.

Ekspertide sõnul on töötajate kolimine linnadest maapiirkondadesse muutumas populaarsemaks.

Küsitluste järgi on madalaimad palgad Leedus Läti ja Valgevenega piirnevas Zarasai rajoonis, kus teenitakse keskmiselt ainult 800 eurot neto pärast maksude kinnipidamist. Samas Plungė rajoon Loode-Leedus on muutumas üheks populaarseimaks piirkonnaks, kus palgas tõusevad kiiremini kui pealinnas Vilniuses.