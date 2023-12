Türgi keskpank tõstis intressimäära 42,5 protsendini

Türgi keskpank tõstis intressimäärasid seitsmendat kuud järjest inflatsiooni ohjeldamise püüdluses. Keskpank otsustas neljapäeval, et ühenädalaste tagasiostulepingute intressimäär tõuseb 2,5 protsendipunkti võrra 42,5 protsendini.

Otsuse eesmärgiks on muuta laenamise kallimaks, et jahutada majapidamiste nõudlust, teatas pank.

Inflatsioon Türgis on püsinud kõrge pikka aega, kuid eriti kõrgeks on see tõusnud alates 2022. aasta algusest.

Kuni mais peetud presidendivalimisteni hoidis keskpank intressimäärasid madalal, mis ainult kiirendas inflatsiooni kasvu. Pärast tagasivalimist määras Türgi president Recep Tayyip Erdogan juunikuus uueks keskpanga juhiks investorite seas usaldusväärse Hafize Gaye Erkani.

Kui enne Erkani ametisse nimetamist püsisid intressimäärad ainult 8,5 protsendi peal, siis nüüdseks on need tõusnud 42,5 protsendini ning edasine tõus pole välistatud.

Kuigi Erdogan loobus oma valimiseelsest nõudmisest toetada majandust madalate intressimäärade abil, pole intressimäärade tõstmine veel hinnatõusu ohjeldada suutnud. Nii ületas novembrikuu ametlik inflatsioonimäär 60 protsendi piiri.

Märtsis toimuvad Türgi kohalikud valimised ning kiire hinnatõus valmistab Erdoganile muret.