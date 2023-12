Praha ülikoolis sai tulistamises üle 15 inimese surma ja vähemalt 24 haavata

"Esialgse info kohaselt, mis meil on, saame kinnitada, et sündmuskohal on hukkunud ja haavatud inimesi," teatas politsei suhtlusplatvormil X.

"Kogu hoone on evakueerimisjärgus ning sündmuskohal on mitu hukkunut ja kümned haavatud," lisas politsei.

Tšehhi televisioon teatas viitega politseile, et tulistaja elimineeriti.

Hiljem kinnitasid Tšehhi politsei esindajad, et kokku sai surma "üle 15 inimese", kelle hulgas on ka ründaja ise. Haavatutest üheksa on raskes seisundis.

Meedia teatel leidis vahejuhtum aset Karli Ülikooli kunstiteaduskonna hoones Praha vanalinnas. Politsei teatel oli tulistaja kunstiteaduskonna üliõpilane. Varem neljapäeval avastas politsei ka tulistaja isa surnukeha.

Siseminister Vít Rakušan ütles televisioonile, et ühtegi teist relvastatud isikut ei ole. Ta kutsus inimesi täitma politsei korraldusi.

Reutersi teatel saatis tulistamise ajal ülikooli juhtkond meili kunstiteaduskonna töötajatele. Kirjas seisis, et tulistaja viibib hoones ning töötajatel soovitati püsida paigal.

"Ärge minge kuskile. Kui te viibite oma kontoris, lukustage uks, asetage mööbel ukse ette ja lülitage tuled välja," soovitati töötajatele kirjas.

Tegemist oli rängima tulistamisvahejuhtumiga Tšehhis alates riigi iseseisvumisest 1993. aastal.

Tšehhi president Petr Pavel ütles, et on sellisest vägivallast šokeeritud. Ta avaldas sügavat kaastunnet hukkunute perekondadele ja lähedastele.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et on šokeeritud mõttetust vägivallast, mis põhjustas mitme inimese hukkumise.