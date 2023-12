Reedel sajab mitmel pool lund ja tuiskab

Reede öösel on Eestis ilm pilvine. Lörtsi- ja lumesadu ning tuisk laienevad Liivi lahe ümbrusest üle maa. Kohati on udu ja jäidet. Kagu- ja idatuul tugevneb iiliti 15, rannikul kuni 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini.

Hommikul sajab lund ja lörtsi, läänepoolsel rannikul sekka ka vihma. Teeolud on kehvad. Puhub kagu- ja idatuul 5 kuni 10, puhanguti 14, põhjarannikul kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +2 kraadini.

Päev jätkub mitmel pool lume ja lörtsisajuga, kohati tuiskab, paiguti tuleb sekka ka vihma. Teedel valitseb libedus. Puhub ida- ja kagutuul 5 kuni 12, põhjarannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärastlõunal sadu harveneb ja tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kraadist +3 kraadini.

Laupäeval sajab mitmel pool lund ja lörtsi, öösel tuleb rannikul sekka veel vihma. Õhutemperatuur on ööpäev läbi -2 kraadist +1 kraadini.

Pühapäev on kohati lumesajuga. Öösel on külma 3 kuni 8, sisemaal kuni 10, päeval 1 kuni 6 kraadi. Eesti läänepoolsel rannikul on õhutemperatuur nii öösel kui ka päeval kohati 0 kraadi ümber.

Esmaspäev võib tuua tuisuilma, teisipäeva hommikuks lumesadu taandub. Õhus valitsevad pühade ajal miinuskraadid.