Tartus pole abivajajate hulk kahanenud

Tartu linnaelanike sõnul on viimasel aastal elu läinud raskemaks, sest hinnad on tõusnud. Linn julgustab elanikke abi saamiseks nende poole pöörduma, sest võimalused selleks on tagatud.

21 aastat kestnud traditsiooni järgi on vähekindlustatud linlased jõulude eel oodatud Tartu Pauluse kirikusse tasuta jõululõunale. Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets sõnas, et kokku käib kahe päeva jooksul lõunal umbes 1000 tartlast ning aastate jooksul ei ole see arv suurenenud, kuid mitte ka vähenenud.

"Nende hulk, kes on päris halvas seisukorras, kellel üldse midagi ei ole, nende hulk on vähenenud, kuna uusi on vähem peale tulnud, kui teisi eest läinud. Aga neid, kes on puuduses, nende hulk on püsinud stabiilselt kogu aeg," lausus Luhamets.

Jõululõunal olijad tõdesid, et elu kallinemine on hakkama saamise raskemaks muutnud. Jõululõuna on seega suureks rõõmuks.

"See on super, eriti vaestele ja üksikutele inimestele, kuhu kokku tulla. Nagu näha, rahvast on rohkem kui eelmine aasta. Nii supiköögis kui ka igal pool. Aga tuleb hakkama saada," lausus Anneli.

"On raskemaks läinud kindlasti. Kõik hinnad on tõusnud ja ikka on seda tunda. Ja ei tea, mis uuel aastal veel saab, kui käibemaks tõuseb 22 protsendile," ütles Asta.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees ütles, et kõik, kellel vaja, saavad igal tööpäeval kirikus lõunat söömas käia. Samuti sõnas ta, et kõik abivajajad saavad linna poole pöörduda.

"Me pakume kõikidele abivajajatele vältimatut sotsiaalabi, mis koosneb peavarjust, riideabist ja toiduabist. Meil on võimalik ka maksta inimestele erakorralist toetust, sest ega alati ei tea, milline õnnetus või mure võib inimest tabada, ka selleks on meil suurusjärgus 700 000 eurot eelarvesse planeeritud," lausus Lees.