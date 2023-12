Ukraina teatas kolme Vene hävituslennuki allatulistamisest ühe päevaga. Venemaa on juba Avdijivka suunal kandnud kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas, kuid jätkab ohvriterohkeid rünnakuid linna ümber piiramiseks. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Avdijivka suunal edasi.

Oluline reedel, 22. detsembril kell 14.46:

- Ukraina teatas kolme Vene hävituslennuki allatulistamisest ühe päevaga;

- Ukraina tulistas alla 24 Vene ründedrooni;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi;

- Moskva lähedal tappis hiidpurikas sõjakomissariaadi järjekorras seisnu;

- Ukraina: Vene vägi andis ööpäevaga ühe raketi- ja 61 õhulööki;

- Ukraina vajab BBC andmetel taastamiseks sadu miljardeid.

Ukraina teatas kolme Vene hävituslennuki allatulistamisest ühe päevaga

Ukraina õhuväe juhi Mõkola Oleštšuki sõnul tulistasid Ukraina kaitsjad alla kolm Vene hävituslennukit. Oleštšuki sõnul leidis juhtum aset Lõuna-Ukrainas.

Ukraina tulistas alla 24 Vene ründedrooni

Venemaa kasutas Shahed-136 ründedroone Ukraina pealinna Kiievi ning Odessa ja Mõkolajivi oblasti ründamiseks.

Ukraina kaitseväe teatel tulistati alla 24 drooni ning kokku ründas Venemaa Ukraina linnu 28 drooniga.

Üle 20 drooni ründas Ukraina pealinna ning rünnakus sai vigastada kaks inimest, kes viibisid kahjustada saanud kõrghoones.

Odessa oblastis ründas Venemaa järjekordselt Ukraina sadamataristut, mis sai kahjustada. Asutuse töötajad suutsid tekkinud tulekahju kiiresti kustutada. Teateid vigastatutest Odessas polnud.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Avdijivka suunal edasi.

19. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Krasnohorivka ümbruses. Lähedal asub Avdijivka koksitehas, mille ümbruses käivad samuti ägedad lahingud. Vene sõjablogijad väidavad veel, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunal. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda.

Ukraina ja Vene allikad teatasid veel, et ägedad lahingud käivad Siverne, Pervomaiske ja Nevelske lähedal. Avdijivkas tegutseva Ukraina brigaadi esindaja teatas, et piirkonnas on manööverdamise ruumi ning seetõttu jätkab Venemaa rünnakute korraldamist.

Vene väed liikusid veidi edasi ka Bahmuti suunal. 20. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Kliššivka lähistel. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid edasi ka Bohdanivka suunal.

Moskva lähedal tappis hiidpurikas sõjakomissariaadi järjekorras seisnu

Venemaa juurdluskomitee teatas, et Moskva oblastis Ljubertsõ linnas kukkus sõjakomissariaadi ees seisnud järjekorrale tohutu jääpurikas ja tappis ühe mehe, edastas reedel portaal Unian.

"20. detsembril 2023 kukkus Ljubertsõ linnas asuva hoone katuselt jääd ja lund, vigastades nelja inimest. Üks kannatanutest suri saadud vigastustesse haiglas," seisab avalduses.

Telegrami kanali Shot andmeil töötas hukkunu, 34-aastane Fjodor Kuzmin treppe tootvas ettevõttes. Haiglas tuvastati tal selgroomurd, ribide murd, maksarebend ja läbistatud kops. Ta seisis järjekorras, et võtta end elukohajärgses sõjakomissariaadis arvele.

Ukraina: Vene vägi andis ööpäevaga ühe raketi- ja 61 õhulööki

Vene vägi andis viimase ööpäevaga ühe raketi- ja 61 õhulööki, teatas reede hommikul Ukraina kindralstaap.

Ukraina vajab BBC andmetel taastamiseks sadu miljardeid

Ukraina on tohutu ülesehitusprogrammi lävel, kuid lääne rahastajaid võivad heidutada korruptsioonist ja sõjast räsitud territooriumi ülesehitamiseks mõeldud raha varguse oht, vahendas neljapäeval uudisteagentuur UNIAN brittide rahvusringhäälingu BBC artiklit.

BBC hinnangul peaksid esimesed Butšas ellu viidud projektid näitama ukrainlaste valmisolekut olla läbipaistvad lääne abi kasutamisel.

Hinnanguliselt on Ukrainas kannatada saanud või hävinenud vähemalt 245 000 hoonet.

Tänavu veebruaris hindas Maailmapank, et Ukraina ülesehitamine läheb maksma 411 miljardit dollarit. Kuid sellest ajast peale on aset leidnud veelgi rohkem hävingut.

"Rahvusvahelised rahastajad on väljendanud muret selle pärast, kas vahendite üle peetakse nõuetekohast arvestust. Euroopa Liit on võtnud korruptsiooniga võitlemise Ukraina ühinemise püüdlustes keskseks osaks ning Transparency Internationali 2022. aasta korruptsioonitajumise indeksis oli Ukraina 180 riigi seas 116. kohal," tõi BBC välja.

"Üsna sissetungi alguses ulatusliku hävingu osaliseks saanud Butša taastamise eesmärk on näidata, et Ukraina suudab ülesehitustöid teha," teatas Ukraina ülesehitus- ja infrastruktuuriagentuur.

Panused on suured, sest kui maailm näeb korruptsiooni, siis rahvusvahelist rahastamist ei tule, märkis BBC.

Samas möönis BBC, et Ukraina viimaste aastate jõupingutused korruptsiooniga võitlemisel on hakanud vilja kandma. Ukraina on üks kümnest riigist, mis on korruptsiooni leviku indeksi edetabelist pidevalt kohta parandanud ja tõusnud kümnendiga koguni 28 kohta.

BBC tõi ühtlasi välja, et president Volodõmõr Zelenski korruptsioonivastase kampaaniaga seoses on toimunud mitmeid kõrgetasemelisi vallandamisi. Ametikohata jäid kaitseminister, tema asetäitjad, kõigi piirkondlike sõjaväeliste registreerimis- ja värbamisbüroode juhid ning Ukraina riigikohtu esimees.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedell esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 351 350 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 5837 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 10 843 (+18);

- suurtükisüsteemid 8250 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 932 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 611 (+0);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6342 (+26);

- tiibraketid 1613 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 944 (+25);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1217 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.