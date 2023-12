Tartu linnaraamatukogu personali ootab ees koondamine

Tartu linnaraamatukogu direktor Kristina Pai ütles ERR-ile, et samuti tuleb sulgeda Lubja laenutuspunkt.

"Päris paljud inimesed olid valmis oma koormusi vähendama. Meil kokku väheneb 8,65 ametikohta ja eks me siis näe, kuidas me hakkama saame," lisas Pai.

Pai sõnul on linnavalitsus öelnud, et kõik peavad kulusid kokku hoidma sealt, kust on seda kõige lihtsam teha. Linnaraamatukogu puhul on selleks personalikulu, sest nende töötajate arv on võrreldes mänguasjamuuseumi ja linnamuuseumiga kõige suurem.

Linnaraamatukogus töötab praegu 87 inimest, uuest aastast aga 82. Mänguasjamuuseumil või linnamuuseumil ei oleks võimalik oma maju lahtigi hoida, kui neid inimesi oluliselt vähem oleks.

Ligi aasta aega on pidanud Tartu linna kultuuritöötajad kollektiivlepingu läbirääkimisi ja said linnaga kokkuleppele, et kõrgharidust nõudvatel kultuurialastel ametikohtadel tõuseb miinimumpalk 1600 euroni. Tartu mänguasjamuuseumi ja linnamuuseumi palgafondid suurenevad, aga linnaraamatukogul mitte.

Linnaraamatukogu ametiühingu juhatuse esimees Ädu Neemre ütles, et linnavalitsus on saatnud kirja, et Tartu Linnaraamatukogu personalikulud ei kasva, aga samas teise käega on välja käinud lubaduse, et kõrgharidust nõudval ametikohal töötav kõrgharidusega raamatukogu inimene saaks palka 1600 eurot kuus. Need kaks asja ei ole väga hästi omavahel kokku klapitatavad, tõdes ta.

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski sõnul pole linna kultuuriasutuste palgafond kollektiivlepingu läbirääkimiste teema. "Paratamatult see, kui me pakume teenust väiksemas mahus, tähendab seda, et kõik inimesed ei saa enam jätkata," ütles ta.

Kogu kultuurivaldkonna palgatõus läheb Kaplinski sõnul linnale maksma üle poole miljoni euro. Olulise osa moodustab sellest kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu tõus.