Harvardi ülikool jätkab plagiaadisüüdistustega kimpus rektori toetamist

Hiljuti käis Gay kongressis aru andmas ning ei suutnud seal vastata, kas üleskutsed juutide genotsiidiks rikuvad Harvardi kodukorda. Lisaks antisemitismiskandaalile sattus Gay seejärel plagiaadikahtlustuste alla. Hiljuti sai ta veel mitu plagiaadisüüdistust.

Ülikool teatas juba varem, et toetab Gay jätkamist. Kolmapäeva õhtul teatas kool, et pole oma seisukohta muutnud. Kool siiski kinnitas, et sai nädala alguses veel ühe anonüümse kaebuse.

Harvard teatas hiljuti, et palkas kolm sõltumatut teadlast, kes tuvastasid, et Gay ei rikkunud ülikooli standardeid. Siiski avastati selle käigus "mõned ebapiisava tsiteerimise juhtumid". Lisaks taotles Gay oma kahe artikli "parandamist", et lisada puuduolevad viited ja jutumärgid. Kolmapäeval teatas Harvard, et Gay viib sisse veel neli parandust ja lisab mõned puuduolevad viited.

Kriitikud leiavad, et Harvard rakendab Gay suhtes topeltstandardeid. Gay ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Harvardi rikkad vilistlased muretsevad nüüd oma koduülikooli maine pärast ja nõuavad Gay vallandamist. Kolmapäeval sai Harvard veel ühe tagasilöögi, ärimees Len Blavatniku fond peatas annetuse ülikoolile.

Miljardär Blavatnik on Harvardi vilistlane ning investeerimisfirma Access Industries juht ja asutaja. Tema fond on annetanud Harvardi ülikoolile ligi 270 miljonit dollarit.