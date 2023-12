Hongkogi kohus keeldus Lai mässule õhutamise süüdistust tagasi võtmast

Kohus algas esmaspäeval ning 76-aastast Laid süüdistatakse "koostöös võõrjõududega", mis vastavalt 2020. aastal Pekingi poolt Hongkongile peale surutud julgeolekuseadusele on karistatav kuni eluaegse vangistusega.

Teda süüdistatakse ka "vandenõus mässule õhutavate väljaannete tootmiseks". See on koloniaalajastust pärinev säte, mida aastakümneid ei kasutatud, kuid mis nüüd on taas rakendust leidnud. Selle puhul on süüdimõistmise korral ette nähtud lühem vanglakaristus.

Lai advokaadid püüdsid väita, et mässule õhutamise süüdistus tuleks tagas võtta, sest selle alusel asuti kohut mõistma hiljem kui Hongkongi seadustes ette nähtud kuue kuu jooksul.

Kohtunik Esther Toh otsustas aga reedel, et toetab süüdistajate tõlgendust ajavahemiku arvutamise kohta ega rahulda kaitse taotlust.

Protsess katkestati 2. jaanuarini, siis esinevad süüdistajad avakõnedega.

Laile esitatud süüdistused on seotud tema 1995. aastal asutatud ajalehega Apple Daily, mis oli kunagi Hongkongi populaarseim hiinakeelne tabloid. Ajaleht oli Pekingi suhtes järjekindlalt kriitiline ning toetas Hongkongi 2019. aasta demokraatiameelseid proteste.

Lai on Briti kodanik ning tema üle käivat kohtuprotsessi on tauninud nii Ühendkuningriik kui ka USA, Euroopa Liit ja ÜRO.