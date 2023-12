USA inflatsioon jätkas novembris langust

USA inflatsioon langes novembris 2,6 protsendile, veel oktoobris oli näitajaks 2,9 protsenti. Aeglustuva hinnatõusu näitajad annavad investoritele lootust, et USA föderaalreserv hakkab juba lähikuudel intressimäärasid langetama.

Samuti langes baasinflatsiooni näitaja, mille puhul ei arvestata kõikuvate toidu- ja energiahindadega. Selleks kujunes novembris 3,2 protsenti, mis oli jällegi madalam kui oktoobrikuine 3,4-protsendiline näitaja, vahendab Financial Times.

Võrreldes oktoobriga tõusid hinnad novembris ainult 0,1 protsenti, mis oli oodatust madalam näitaja. Reutersi küsitletud majandusteadlased ennustasid 0,2-protsendilist inflatsiooni tõusu kuu lõikes.

Tegemist on senise hinnatõusu aeglustumise trendi jätkumisega, mis on juba varem pannud investoreid prognoosima intressimäärade langetamist juba märtsikuus.

Föderaalreservi ametnikud on hoiatanud siiski, et intressimäärade langetamist ei tasu lähikuudel oodata. Samas föderaalreservi viimase istungi protokolli järgi plaanivad ametnikud langetada intressimäärasid kolm korda järgmise aasta jooksul, kuigi seda pigem aasta teisel poolel.

Alates suvest püsivad USA baasintressimäärad 5,25 ja 5,5 protsendi vahel, mis on kõrgeim tase 22 aasta jooksul.

Aeglustuv hinnatõus suurendab föderaalreservi juhtide kindlustunnet, et USA majandust ootab niinimetatud pehme maandumine. See tähendab, et inflatsioon langeb tagasi kahe protsendi eesmärgi juurde, kuid sellega ei kaasne suurt töötuse määra tõusu või majanduslangust.