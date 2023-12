Joe Biden kutsus üles algatama juurdluse US Steeli müümise üle Nippon Steelile

USA presidendi Joe Bideni majandusnõunik Lael Brainard ütles neljapäeval, et president toetab menetluse algatamist terasetootja US Steeli omandamise üle Jaapani kontserni Nippon Steeli poolt.

Nippon Steel teatas Pennsylvanias Pittsburgis peakorterit pidava US Steeli ostmisest esmaspäeval. Tehingu väärtuseks kujuneb 14,9 miljardit dollarit.

Otsust kritiseerisid kiiresti nii mitmed vabariiklased kui Pennsylvania demokraadist senaator John Fetterman.

Seda enam, ettevõtte tehased asuvad lisaks Pennsylvaniale ka näiteks Michiganis. Mõlemad osariigid hääletasid 2016. aasta presidendivalimistel vabariiklase Donald Trumpi poolt, kuid 2020. aastal toetasid napilt demokraati Bidenit. Ka sel korral ennustatakse neis osariikides tasavägist võitlust.

Biden on korduvalt nimetanud ennast ametiühinguid enim toetavana presidendina. Ometi on terasetööliste ametiühing mures ettevõtte Jaapani omanike kätte ülemineku pärast.

See on põhjustanud reaktsiooni Valgelt Majalt. Bideni majandusnõunik Lael Brainard ütles, et Välisinvesteeringute Komisjon (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) võiks ostulepingut uurida vaatamata sellele, et Jaapan on USA lähedane liitlane.

Ta lisas, et administratsioon soovib komisjoni järeldustega tutvuda ning Valge Maja astub teatud samme, kui on vaja.

USA terasetööliste ametiühing United Steelworkers (USW) toetas Brainardi sõnavõttu. Ametiühing esindab 850 000 USA tööstusala töölist ning see toetas Joe Bideni 2020. aasta valimiskampaaniat.

"Meie ametiühing jagab paljusid Valge Maja teates avaldatud muresid, kaasa arvatud selle kohta, kuidas see leping mõjutab kodumaise terasetööstuse tulevikku," ütles USW president David McCall.

Nippon Steel on juba lubanud täita USW töötajate US Steeliga sõlmitud kollektiivlepingut. Financial Timesile tehtud kommentaaris ütles Jaapani kontsern, et ostuleping toob kasu kõikidele osapooltele. Samuti teatas ettevõte, et see on valmis pidama ametiühingu ja USA võimudega dialoogi.

Jaapani valitsuse kabinetiülem Yoshimasa Hayashi keeldus Valge Maja teadet kommenteerimast, nimetades seda "üksiku ettevõtte juhtkonna küsimuseks".

"Jaapani ja USA liit on tugevam kui kunagi varem," ütles Hayashi pressikonverentsil, lubades, et USA ja Jaapan jätkavad koostööd eri valdkondades, kaasa arvatud majandusjulgeoleku alal.

Bideni administratsioon kiitles teisipäeval, et demokraatide vastu võetud ja presidendi toetatud Inflatsiooni Vähendamise Seaduse (IRA) alusel jagatavad tööstussubsiidiumid on aidanud luua 200 000 töökohta USA-s. US Steeli töökohtade tuleviku võimalik küsimärgi alla sattumine õõnetaks administratsiooni sõnumit.