Saaremaa tuleva aasta eelarve on aegade suurim, kuid majandus tekitab ebakindlust

Eestis omavalitsuste seas suuruselt viienda eelarvega Saaremaa vald on juba järgmise aasta tulud ja kulud kinnitanud. Saaremaa vallavanem Mikk tuisk tunnistas, et tuleva aasta eelarve kokkupanemine oli seekord lihtne.

"Eelarvet kokku panna ei olnud väga keeruline, sest teada oli, et raha väga palju pole. Ja kui jagada väga palju pole, siis on selle võrra lihtsam," sõnas ta.

Tegelikult on ligi 76 miljoni euro suurune eelarve siiski läbi aegade suurim Saaremaa valla eelarve üldse. Suurimad investeeringud järgmisel aastal on remondis olev Vanalinna kool seitsme miljoni euroga. Ja teine suurem Saaremaa valla investeering on Kuressaare jalgpallihall, mis läheb maksma üle viie miljoni euro.

Investeeringud on eelarveridadel küll paigas ja eelarve ka vastu võetud, aga pika eelarvemenetluse jooksul on majandusprognoosid järgmiseks aastaks oluliselt kukkunud.

"Tegelikkuses me võtame aluseks Eesti Panga sügisese majandusprognoosi. Ja kui viimane majandusprognoos, mis tuli, on oluliselt kehvem kui sügisel, siis puhtalt menetluslikult meil ei ole enam võimalik seda eelarvet ümber teha. Ja me peame selle vastu võtma teadmises, et elu ei pruugi minna päris nii nagu me lootsime, et läheb," selgitas Tuisk.

"Meil on ka teadmatus, mis saab õpetajate palkadest, meil on teadmata, mis saab täpsemalt toetusfondist, mis saab tasandusfondist," lisas ta.

Ja kui saarlastel tõesti tulekski järgmisel aastal vastu võtma hakata negatiivset lisaeelarvet, siis kärpekohad on juba ka praegu ette teada.

"Mis seal salata, üks esimesi kohti on töötajate palgakasv. Meil oli plaanis teha viieprotsendiline palgatõus igale poole," ütles Tuisk.

Rahandusminister Mart Võrklaeva soovitused omavalitsustele järgmise aasta eelarve kokkupanekul oleksid samaväärsed riigieelarvega.

"Pigem on see nii, et püsikulusid alla tõmmata ja investeeringuid suurendada. Sisuliselt riigis me oleme seda sama teinud," ütles minister.