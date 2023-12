Raudtee- ja sidemuuseum asub oma dresiinide ekspositisooni arendama

Raudtee- ja sidemuuseumil on plaanis arendada oma dresiinide ekspositsiooni. See saab teoks tänu Eesti-Läti ühisele Interreg programmile.

Raudtee- ja sidemuuseumi juhataja Talis Vare ütles, projekti kogumaht on umbes 100 000 eurot ja muuseumi omaosalus sellest 20 protsenti.

"Aastatel 2024-2025 me plaanime teha korda meie mootordresiini, mille ehitusaasta on 1956 ja teha ta korda selliselt, et inimesed saaksid 200 meetrit sõita kuni kaubaaidani ja tagasi, kuulata jutte dresiinidest, saada informatsiooni. Lisaks sellele me kavatseme soetada käsidresiini ja velodresiini, mis näeb välja nagu jalgratas, millega saab mööda raudteed sõita," rääkis Vare.

Üks velodresiin on muusuemi siseekspositsioonis juba praegu, aga seda mudelit siiski õue ei viida vaid leitakse lisaks teine. Projekti ilmselt kõige töömahukam osa on aga praegu Haapsalu raudteejaama esisel platsil seisva halvas seisus mootordresiini remont. Sellist dresiini kasutati omal ajal raudteehoolduseks.

"Teda kasutati raudtee olukorra inspekteerimiseks, mingisuguste paranduste tegemiseks, meeskonna veoks, materjalide veoks sinna, kus parandusi tuli teha. See on selle jaoks ehitatud ja omal ajal on ta töötanud Tartu piirkonnas ja meie muuseumisse jõudis ta 2017," lausus Vare.

Talis Vare sõnul soovib muuseum leida võimaluse, et dresiinide atraktsioonist saaksid osa ka erivajadusega külastajad.