Virtsu-Kuivastu liinil läks pühade eel üks parvlaev rikki

Parvlaeva Tõll jäi laupäeva hommikul tehnilise rikke tõttu paariks tunniks Virtsu-Kuivastu liinilt eemale. Lõuna paiku teatas TS Laevad, et Tõll on liinil tagasi.

"Täna hommikul enne kella kümmet tabas parvlaev Tõllu tehniline rike, täpsemalt oli viga käituri energia muunduri moodulis ," kirjeldas olukorda TS Laevade laevandusvaldkonna juht ja juhatuse liige Guldar Kivro.

Kivro sõnul tuvastati rike ja kõrvaldati laevameeskonna poolt kiirelt ning peamine prioriteet oli laev ohutult liinile tagasi tuua. Samal ajal käisid ettevalmistused asenduslaev Regula liinile toomiseks, kuid talvisel ajal võtab Regula käivitamine tavapärasest kauem aega.

TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron teatas hommikul, et Tõllu rikke tõttu toimuvad Virtsu-Kuivastu liini reisid vabagraafikus ja kõiki sõidukeid teenindatakse üldjärjekorras vastavalt saabumisele.

TS Laevade turundusspetsialist täpsustas, et vabagraafiku alusel sõitmine käib kuni kella 12.55-ni.

Raag rääkis, et seoses Tõllu rikkega sadamasse ootama jäänud autodest suurt järjekorda ei tekkinud ja nad saavad järgmiste parvlaevadega üle.

TS Laevade juhatuse liige Guldar Kivro ütles ERR-ile enne rikke kõrvaldamist, et tegemist on liikumiseks vajaliku seadme juhtploki läbi põlemisega. Ta ütles, et sama rike on juhtunud ka varasemalt kahel korral.

"Kui ei ole ka mõni muu seade veel viga saanud ja tegemist on sellesama muunduriga, siis selline muundur on meil tagavaraks olemas, küll Norras, aga saame selle kiiresti tuua. Samas on võimalik ka minna sellest seadmest hetkel mööda, laev taastab sõidukõlbulikkuse ja me saame laevaga opereerida nii kaua kuni me asendame rikkis seadme," rääkis Kivro.