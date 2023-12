Paljud inimesed jätavad jõuluostude tegemise viimasele hetkele

Kuigi jõulupühad on kohe käes, jätsid paljud inimesed jõuluostude tegemise viimasele hetkele.

Üks päev enne jõululaupäeva oli Tallinnas Ülemiste keskuses asi jõulurahust kaugel. Ostumöll käis täie hooga. "Aktuaalne kaamera" vaatas, mida inimesed ostsid.

"Ühele läheb kolm kilogrammi "Geiša" kommi. Ülejäänud veel ostame, aga see on põhiline, mida me praegu saime," rääkis Laura.

"Tegelikult meil on põhiostud juba tehtud, aga praegu on sellised viimistlustooted veel lisaks juurde," ütles Riina.

"Lapsed veel valivad siin viimaseid kingitusi endale. /.../ (Varem) oli lihtsalt nii kiire," ütles Karin.

"Absoluutselt viimasel sekundil, just. Polnud varem aega," sõnas Viljar.

Aga kingitusi võib jõulude ajal ka endale teha. Kui oled ära teeninud.

"Ma sügelen juba mitu päeva kahe kummuti või õigemini öökapi järele. Ja kuna täna on võimalus, siis ma kasutan seda. Ikka endale. Ma teen endale jõulukingi," rääkis Õnne.

Müüja Maie tõdes, et kliente oli laupäeval rohkem kui varasematel päevadel.

"Ikka on käinud palju inimesi. Praegu ostetakse palju viimase minuti oste ja tehakse ka kinkekaarte. Käib küll praegu inimesi tihti," rääkis ta. "Lemmikostud on spordiriided, kotid, kinkekaardid, kõik selline varustus," lisas ta.

Samas tundub Maiele, et ostjaid on kokku vähem kui eelmisel aastal.

"Ütleme nii, et hinnad on päris palju mõjutanud, käib vähem inimesi. Ma olen kaks aastat siin töötanud ja eelmine aasta oli rohkem inimesi, aga nüüd kuidagi vähem," ütles ta.

Igatahes jätkus ostjaid nii kaubanduskeskusse sisse kui ka välja kuusemüüja juurde.