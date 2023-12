Jõululaupäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

Jõululaupäeva öö toob mitmele poole lund, saartele ja rannikule ka lörtsi. Kohati teeb ka tuisku ning on jäidet. Mandril võib paiguti lisaks udu tekkida. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub -1 kraadist -7 kraadini. Sisemaal võib langeda kohati -10 kraadini, rannikul on aga 0 kraadi ringis.

Hommik möödub samuti pigem pilviselt. Mitmel pool sajab lund, rannikul paiguti ka lörtsi. Mandril puhub läänekaare tuul, saartel ja läänerannikul loodetuul 2 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb vahemikku -4 kuni +1 kraadi ning teedel valitseb libeduseoht.

Päeval on ka pilvede vahel selgimisi, kuid jätkuvalt sajab mitmel pool lund, rannikul ka lörtsi ning kohati tuiskab. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi, kuid õhtupoole langeb. Teed on ikka libedad.

Jõulupühad jätkuvad samuti lume ja tuisu saatel, saartel sajab ka lörtsi. Kesknädalal hakkab tasapisi lumesadu harvenema ning neljapäev peaks mööduma suurema sajuta.

Õhutemperatuur püsib nädala alguses ööpäeva lõikes vahemikus +3 kuni -8 kraadi, kuid nädala lõpus jääb nii päeval kui ka öösel pigem miinuspoolele.