Itaalias põhjustab poleemikat kahe Maarjaga jõulusõim

Teistmoodi jõulusõime pärast on pahandanud konservatiivsemate vaadetega katoliiklased ja poliitikud.

21 000 inimest on alla kirjutanud kirjale, milles nõutakse piiskopi sekkumist ebatraditsioonilise jõulusõime kõrvaldamiseks. Jõulusõime eest vastutava preestri sõnul peab aga kirik arvestama nüüdisaja tegelikkusega.

"Seepärast on minu jõulustseenis kõik perekonnatüübid esindatud, sellised pered, mis meie ühiskonnas päriselt olemas on. Sest me peame mõtlema, kuidas me preestritega kohtleme neid lapsi, selliste paaride lapsi, selliste perede lapsi, ja muidugi ka seda, kuidas me kohtleme neid peresid. Me kohtume ju nende vanematega enne laste esimest armulauda, kindlasti on seal selliseid peresid ja ma kuulutan nad teretulnuks parimal võimalikul viisil. Meie asi on panna nad ennast koduselt tundma," selgitas Capocastello di Mercogliano pühade Peetruse ja Pauluse kiriku preester Vitaliano Della Sala.