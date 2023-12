Kohalike sõnul on Gazas käiva sõja tõttu Petlemmas raske jõule pidada

Gaza sektoris käiva sõja tõttu on väga raske pidada jõule Jeesuse sünnilinnas Petlemmas, kurdavad kohalikud elanikud ja ettevõtjad.

Kuigi Petlemm asub Jordani jõe läänekaldal, kus Iisrael terroriorganisatsiooniga Hamas ei sõdi, ei julge ka sinna palverändurid ega muud turistid minna. Samuti on häiritud kohalike kristlaste liikumine.

Petlemma linnapea sõnul on võimatu korraldada lõbusaid pidustusi ajal, mil üle 20 000 palestiinlase on sõjas surma saanud.

Tavapärase jõulude tähistamise ärajäämine on Palestiinale tõsine majandusprobleem.

"Kuna turiste Palestiinasse sõja tõttu, agressiooni tõttu Gazas ei tule, on enamik hotellidest kinni. Turiste ei tule ja ka siseturism, mis tavaliselt ikka aitab, inimesed, kes erinevatest maakondadest saabuvad, ka tänavu ei tule. Seega on suurem osa hotellidest kinni, kõik suveniiripoed on kinni ja Petlemm ei tähista jõule nagu muudel aastatel," ütles Palestiina turismiminister Rula Maayah.