Venemaa ründas Ida-Ukraina elektritaristut

Venemaa mürskude ja droonirünnakute lained tabasid laupäeval Ukraina lõunaosas Hersoni piirkonda, hukkus üks ja sai vigastada seitse inimest, teatasid piirkonna ametnikud. Samuti on Vene rünnakute all paljukannatanud Avdiivka linn.

Oluline 24. detsembril kell 7.00:

- Venemaa korraldas rünnakuid Hersonile ja Ida-Ukraina elektritaristule.

Vene väed tulistasid ka Ida-Ukrainas rindejoonele kõige lähemal asuvat elektrijaama, vigastada sai viis töötajat ja Kurakhovo linna tabas elektrikatkestus.

Vene väed tulistasid ka Ida-Ukrainas rindejoonele kõige lähemal asuvat elektrijaama, vigastada sai viis töötajat ja Kurakhovo linna tabas elektrikatkestus.

Vene väed jätsid aasta tagasi maha positsioonid Dnipro jõe läänekaldal Hersoni oblastis, kuid tulistavad sealseid alasid pidevalt uutelt positsioonidelt idakaldal.

Hersoni kuberner Oleksandr Prokudin ütles, et droonirünnak tappis mehe Hersoni linnast kagus asuvas Stanislavi linnas, mis on viimase aasta olnud Ukraina kontrolli all, kuid pideva Venemaa mürsutule all.

Linn sattus päeva jooksul mitme Venemaa rünnaku alla, ja Prokudini sõnul sai seitse elanikku vigastada.

Idas Kurakhove linnas asuva soojuselektrijaama ründamine vigastas viit töötajat ja põhjustas elektrikatkestuse, ütles kohaliku administratsiooni juht Roman Padun avalik-õiguslikule ringhäälingule Suspilne.

Suur osa elanikke lahkus linnast, ütles ta.

Kurakhove on lühikese vahemaa kaugusel Mariinkast, 1000 kilomeetri pikkusel rindejoonel asuvast linnast, mis on pärast kuid kestnud rasket võitlust praktiliselt rusudeks muutunud.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas oma reedeõhtuses raportis, et Ukraina väed on tõrjunud rünnakuid lähedalasuvale Avdiivka linnale, mis on olnud Venemaa pidevate rünnakute keskmes alates oktoobri keskpaigast.

Kõrge Ukraina ametnik kantis miljoneid dollareid

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU (ukraina keeles Служба безпеки України, lühend СБУ), andmetel peeti kinni kõrge Ukraina kaitseministeeriumi ametnik, keda süüdistatakse 1,5 miljardi Ukraina grivna (40 miljoni dollari) omastamises seoses suurtükimürskude lepinguga.

SBU sõnul sõlmis ametnik eelmise aasta detsembris lepingu ekspordiettevõttega suurtükimürskude hulgimüügipartii ostmiseks.

Hiljem sõlmiti aga sama tootjaga soodsam tarneleping – selline, mis ei hõlmanud vahendajaid. SBU ütles, et see lühendas oluliselt tarneaega ja vähendas toodete maksumust.

SBU teatel pikendas kaitseametnik esialgset – kallimat – lepingut ja raha kanti kokku 1,5 miljardi Ukraina grivna (40 miljoni dollari) väärtuses välismaise kontodele.

SBU teatas, et on leidnud ebaseaduslikku tegevust kinnitavad dokumendid. Ametnikku ähvardab süüdimõistmise korral kuni 15-aastane vanglakaristus.

Ukraina kaitseministeerium teatas, et võtab meetmeid raha tagasi saamiseks.

Ukraina kaitseministeeriumi pressi- ja teabeosakonna juhataja Illarion Pavliuki sõnul oli leping selline, mille alusel maksti, kuid tarneid polnud toimunud. Ta ütles ka, et advokaadid otsivad võimalusi lepingu lõpetamiseks ja raha tagasinõudmiseks.