USA ja Iisraeli juhid arutasid Iisraeli-Hamasi sõja väljavaateid

Reuters kirjutas, et laupäeval rippus põhjapoolse Jabalia linna kohal paks suits ning elanikud teatasid pidevatest õhurünnakutest ja Iisraeli tankitulest.

USA president Joe Biden ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu arutasid Iisraeli sõjaliste operatsioonide eesmärke ja järku, vajadust kaitsta tsiviilelanikke ja tagada Palestiina võitlejate rühmituse pantvangide vabastamine, teatas Valge Maja.

Netanyahu tegi Bidenile selgeks, et Iisrael jätkab sõda seni, kuni kõik selle eesmärgid on täielikult täidetud, teatas tema büroo.

Iisraeli peamine liitlane USA on säilitanud oma toetuse, väljendades samas muret kasvava ohvrite arvu ja humanitaarkriisi pärast tihedalt asustatud Gazas. USA ametnikud on öelnud, et eeldavad, et Iisrael läheb peagi üle madalama intensiivsusega faasi, kus operatsioonid on suunatud Hamasi juhtkonnale ja selle infrastruktuurile.

Biden ütles ajakirjanikele, et ta ei palunud relvarahu. Netanyahu büroo ütles, et Netanyahu tänas Bidenit USA seisukoha eest ÜRO julgeolekunõukogus.

Nõukogu hoidis reedel pärast päevi kestnud vaidlemist ära USA veto, jättes resolutsiooni eelnõust välja nõudmise sõja viivitamatuks lõpetamiseks. USA ja Iisrael on relvarahu vastu, väites, et see laseb Iraani toetatud Hamasil end kokku võtta ja uuesti relvastada.

Washington hoidus lõplikust avaldusest, mis nõuab tungivalt samme, et võimaldada ohutut, takistamatut ja laiendatud humanitaarabi juurdepääsu Gazale ning luua tingimusi lahingute jätkusuutlikuks lõpetamiseks.

Palestiina hukkunute arv ulatub 20 258 inimeseni, teatas Palestiina tervishoiuministeerium laupäeval ja tuhandeid surnukehi arvatakse olevat rusude all. Peaaegu kõik Gaza 2,3 miljonist elanikust on ümberasustatud.

Iisrael on pikka aega kutsunud elanikke üles Gaza põhjaosadest lahkuma, kuid samal ajal on Iisraeli väed pommitanud sihtmärke väikese rannikuala kesk- ja lõunaosas.

"Nad paluvad inimestel suunduda Deir al-Balahi (Gaza keskosas), kus nad pommitavad päeval ja öösel," ütles meedik ja kuue lapse isa Ziad Reutersile telefoni teel.

Iisrael teatas pühapäeval, et pärast maapealset sissetungi alustamist Hamasi 7. oktoobril Iisraeli rünnakule, mille käigus võitlejad tapsid 1200 ja võtsid 240 pantvangi, on pühapäevase seisuga hukkunud 154 sõdurit.