Netanyahu: Gaza sõja hind on ränk

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tunnistas pühapäeval, et Gaza sõja hind on ränk.

"Tänane hommik on pärast väga karmi lahingupäeva Gazas raske. Sõda nõuab väga ränka hinda, kuid meil ei ole teist teed kui edasi võidelda," ütles Netanyahu pärast armee teadet, et alates reedest on Gaza sektoris surma saanud 14 Iisraeli sõdurit.

"Jätkame täie jõuga kuni lõpuni, kuni võiduni, kuni oleme saavutanud kõik oma eesmärgid: Hamasi hävitamine, pantvangide vabastamine ja tagamine, et Gaza ei kujuta endast enam kunagi Iisraelile ohtu," lisas Netanyahu avalduses. "Sõda tuleb pikk ja kestab seni, kuni Hamas on hävitatud ja me oleme taastanud julgeoleku nii põhjas kui ka lõunas."

Hamas teatas, et Gaza sektoris on alates sõja puhkemisest saanud surma vähemalt 20 242 inimest, sealhulgas viimase ööpäeva jooksul 166 inimest.