Karin Pihlik valmistab nõelviltimisega kuulsustest nukke

Türilane Karin Pihlik avastas endas kunstiande alles pärast 50. eluaastat. Nüüd on ta nõelviltimise tehnikas nukke valmistanud juba 15 aastat ja on õnnelik, et nii äge hobi tema juurde jõudis.

Karin Pihlik on elupõline lasteaiaõpetaja. Viltimise juurde jõudis ta umbes 15 aastat tagasi, kui tütar Liis viltimise nipid kätte juhatas. Nüüd tuntakse Karinit kuulsatest inimestest valmistatud nukkude järgi, mida ta ise kutsub hellitavalt villapeadeks. Presidentidest sai esimesena valmis Lennart Meri, viimasena aga praegune riigipea Alar Karis.

"Lennart Meri oli särav isiksus, kes lihtsat kutsus tegema. Ja kui tema oli tehtud, siis mingil hetkel tekkis tunne, et teeks teised ka. Piltide järgi ikka, internetist on kõige parem, sest seal saab natuke suurendada ka," lausus Pihlik.

Tänaseks on Pihliku käe all valminud 59 äratuntavat villaskulptuuri. Modellideks on sõbrad-sugulased, aga peale presidentide ka teised tuntud inimesed.

"Villu Veskiga oli niimoodi, et viltisin ära ja siis oli juba nagu hästi, ise olin rahul. Ja kui ma käisin kontserdil, siis ma kogu aeg vaatasin Villut ja… Esimeses pooles ma ei saanud üldse nautida kontserti, sest tal olid juuksed natuke teistmoodi sellel hetkel. Vaat niimoodi viib rivist välja su," rääkis Pihlik.

Pihlik on õnnelik selle üle, et jõudis veel vanemas eas nii toreda harrastuse juurde, millest ta enam loobuda ei kavatse.

"Kas see just skulptori anne on, aga üllatab muidugi. Et mõni inimene tunneb ju ära, ütleb ja nimetab, et kes see on. Ja see on uskumatu," ütles Pihlik