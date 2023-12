Britid saadavad Guyana rannikule sõjalaeva

Suurbritannia valmistub saatma sõjalaeva Guyana rannikule, et näidata sellega üles oma endisele asumaale diplomaatilist ja sõjalist toetust, kirjutab BBC.

Suurbritannia kaitseministeeriumist kinnitati BBC-le, et HMS Trent võtab osa ühisõppustest peale jõulupühi.

HMS Trent pidi algselt siirduma Kariibi merele otsima narkokaubitsejaid, kuid sai uue ülesande, kui Venezuela ähvardas osa Guyanast enda territooriumiks kuulutada.

Pinged Venezuela ja Guyana vahel suurenesid detsembri alguses, kui president Nicolás Maduro pakkus välja eelnõu vaidlusalusesse naftarikkasse piirkonda Venezuela osariigi rajamiseks ja käskis riiklikul naftafirmal anda välja litsentse nafta puurimiseks maa-alal, mis on näiteks Eestist kolm ja pool korda suurem.

Maduro tegi valitsusistungil ettepaneku saata rahvusassambleesse eelnõu niinimetatud Guyana Essequibo osariigi loomiseks piirkonnas, mis on kuulunud üle saja aasta Guyanale.

Essequibo, mis moodustab kaks kolmandikku Guyanast, on rikas kulla ja teemantide poolest. Venezuela on juba pikalt väitnud, et ala kuulub neile.

Guyana on ainuke riik Lõuna-Ameerikas, kus riigikeeleks on inglise keel.