Jõululaupäeva jumalateenistused tõid kirikud taas rahvast täis

Tänavu juhtus ka nii, et neljas advent ja jõuluõhtu said ühel päeval kokku ja nii peeti kirikutes hommikul neljanda advendi teenistust ning juba paari tunni pärast jõuluõhtut.

Eestlased on justkui jõuluusku, sest jõuluõhtul on kirikud rahvast täis ning kirikusse lähevad ka need, kes muul ajal kirikus ei käi. Rahu- ja lootusesõnum jõuab igal aastal inimesteni jõuluevangeeliumi kaudu.

Peapiiskop Urmas Viilma kõneles jõuluõhtu jutlusel Viljandi Jaani kirikus rahust. Samal ajal kui jõulurahu on meile kallis mõiste, siis maailmas jätkuvad sõjad. Rahu tegijatena saab aga alustada kodust, et oleks vähem pingeid, vähem vägivalda.

Viljandi Jaani kirikus, kust ETV otseülekande tegi, tähistati jõule juba umbes 800 aastat tagasi. Ajalooline kirikuhoone on korduvalt sõdades purustatud ja taas üles ehitatud. 1950. aastal kirik suleti ja muudeti kaubalaoks. Uuesti avati kirik taasiseseisvumise ajal. 1990-ndate alguses peeti seal jälle üle aastakümnete jõulujumalateenistust.

Taasiseseisvumise ajal alustasid paljud uuesti kogudused. Esimene raadioülekanne jõuluõhtu jumalateenistusest oli 24. detsembril 35 aastat tagasi Tallinna piiskoplikust Toomkirikust. Teleülekanded kirikutest algasid aasta hiljem.