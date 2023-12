Äärmusrühmituse Hamasi juhitava Gaza sektori tervishoiuministeerium väitis, et pühapäeva hilisõhtul põgenikelaagris kolme maja tabanud Iisraeli õhurünnakus sai surma kümneid inimesi. Andmeid pole võimalik sõltumatult kontrollida. Iisraeli Gaza sõjalise operatsiooni käigus hukkus juba 156 Iisraeli sõdurit.

Oluline 25. detsembril, kell 7.12

- Läänekaldal asuvas Jenini linnas toimuvad kokkupõrked;

- Gaza tervishoiuministeeriumi teatel hukkus õhurünnakus kümneid inimesi;

- Iisrael on kaotanud juba 156 sõdurit.

Läänekaldal asuvas Jenini linnas toimuvad kokkupõrked

Esmaspäeva hommikul tulid teated Iisraeli sõjaväe ja Palestiina rühmituste kokkupõrgete kohta Läänekaldal asuvas Jenini linnas. Kokkupõrked leidsid aset Iisraeli sõjaväe reidide käigus.

Sündmuskohal filmitud videotel on näha signaalrakettide sära ning on kuulda tugevaid plahvatusi ja tulevahetuse müra.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel hukkus õhurünnakus kümneid inimesi

Algselt teatas ministeerium 45 hukkunust. Veidi hiljem räägiti juba 70 ohvrist, lõpuks revideeriti ohvrite arvu alla 68-ni.

Palestiina Punane Poolkuu teatas omakorda sotsiaalmeedias, et selle töötajad evakueerisid sündmuskohalt kaheksa vigastatut ja viie "märtri" surnukeha.

Ministeeriumi andmetel hävitas rünnak Palestiina territooriumi keskel asuva Al-Maghazi laagri majad.

Uudisteagentuur AFP ei ole esialgu suutnud informatsiooni iseseisvalt kontrollida.

Iisraeli relvajõud teatasid uudisteagentuurile AFP, et nad alles kontrollivad informatsiooni.

Iisrael on kaotanud juba 156 sõdurit

Iisraeli armee teatas esmaspäeva hommikul, et Iisraeli sõjas islamiäärmusliku Hamasi vastu on Gaza sektoris hukkunud 156 sõdurit.

Möödunud nädala laupäev oli Iisraeli armee jaoks 27. oktoobril alanud maavägede operatsiooni üks ohvriterohkemaid, kui kokkupõrgetes sai surma üheksa Iisraeli sõdurit.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tunnistas, et Gaza sõja hind on ränk.

"Tänane hommik on pärast väga rasket lahingupäeva Gazas raske. Sõda nõuab väga ränka hinda, kuid meil ei ole teist teed kui edasi võidelda," ütles Netanyahu pärast armee teadet, et alates reedest on Gaza sektoris surma saanud 15 Iisraeli sõdurit.