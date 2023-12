Oluline 25. detsembril, kell 16.37

- Paavst taunis jõululäkituses humanitaarolukorda Gazas;

- Egiptus esitas plaani Iisraeli-Hamasi sõja lõpetamiseks;

- Iisrael jätkas rünnakuid Gaza sektorile;

- Läänekaldal asuvas Jenini linnas toimuvad kokkupõrked;

- Gaza tervishoiuministeeriumi teatel hukkus õhurünnakus kümneid inimesi;

- Iisrael on kaotanud juba 156 sõdurit.

Likud: Netanyahu külastas Gazat, lubas võitluse hoogustumist

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu külastas esmaspäeval Gaza sektorit ja lubas hoogustada armee pealetungi sellel palestiinlaste alal, teatas tema partei.

"Ma just tulin tagasi Gazast, me ei peatu, me jätkame võitlust ja me hoogustame võitlust lähipäevil. See saab olema pikk sõda, mis ei ole lõpu lähedal," tsiteeriti Likudi avalduses Netanyahu sõnu.

Paavst taunis jõululäkituses humanitaarolukorda Gazas

Paavst Franciscus mõistis jõulupühade läkituses Urbi et Orbi hukka meeleheitliku humanitaarolukorra Gaza sektoris ning kutsus viivitamatule vaherahule ja pantvangide vabastamisele.

"Mu süda nutab 7. oktoobri jõleda rünnaku ohvrite pärast, kutsun taas vabastama kõiki, kes on veel pantvangis," ütles 86-aastane kirikupea. "Palun lõppu sõjalistele operatsioonidele, milles hukkuvad süütud tsiviilisikud, ning kutsun lahendama meeleheitlikku humanitaarolukorda, võimaldades abi kohaletoimetamist."

Paavst kutsus lahendama Iisraeli-Palestiina konflikti "siira ja visa dialoogi teel, mida toetaks tugev poliitiline tahe ja rahvusvahelise üldsuse abi".

Franciscus palus rahu Ukrainale, kus esmakordselt tähistatakse jõule ametlikult 25. detsembril. "Kinnitame oma vaimset ja inimlikku lähedust Ukraina rahvaga, et nad tunneksid meie kõigi toetuse kaudu Jumala armastuse tõelisust," ütles paavst.

Katoliku kiriku pea rääkis jõululäkituses ka konfliktidest Süürias, Liibanonis ja Jeemenis ning ütles, et palvetab selle nimel, et "peagi saavutataks poliitiline ja ühiskondlik stabiilsus". Franciscus kutsus rahule ka Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, avaldas lootust pingete lahenemisele Korea poolsaarel ja mainis konflikte Aafrika Sarve piirkonnas, Sahelis, Kamerunis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Lõuna-Sudaanis.

Egiptus esitas plaani Iisraeli-Hamasi sõja lõpetamiseks

Egiptus esitas ambitsioonika esialgse ettepaneku Iisraeli-Hamasi sõja lõpetamiseks vaherahu, pantvangide järk-järgulise vabastamise ja Palestiina spetsialistidest koosneva valitsuse moodustamisega Gaza sektoris ja okupeeritud Läänekaldal, ütlesid esmaspäeval kõrge Egiptuse ametiisik ja Euroopa diplomaat.

Katariga koostöös välja töötatud ettepanek on esitatud Iisraelile, Hamasile, USA-le ja Euroopa Liidule.

Iisraeli sõjakabinet koguneb esmaspäeval arutama pantvangiküsimust, ütles tundmatuks jääda soovinud Iisraeli ametnik, kes ei öelnud, kas kõne alla tuleb ka Egiptuse ettepanek.

Iisrael jätkas rünnakuid Gaza sektorile

Iisrael jätkas esmaspäeval rünnakuid Gaza sektorile, Hamasi terviseministeeriumi teatel sai öistes õhulöökides sektori põhjaosas asuvale Khan Younise linnale surma 18 inimest.

Esmaspäeva varahommikul hukkus Gaza keskosas Al-Zuwaida piirkonnas Iisraeli rünnakus vähemalt 12 inimest, lisas Hamasi terviseministeerium.

Läänekaldal asuvas Jenini linnas toimuvad kokkupõrked

Esmaspäeva hommikul tulid teated Iisraeli sõjaväe ja Palestiina rühmituste kokkupõrgete kohta Läänekaldal asuvas Jenini linnas. Kokkupõrked leidsid aset Iisraeli sõjaväe reidide käigus.

Sündmuskohal filmitud videotel on näha signaalrakettide sära ning on kuulda tugevaid plahvatusi ja tulevahetuse müra.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel hukkus õhurünnakus kümneid inimesi

Algselt teatas ministeerium 45 hukkunust. Veidi hiljem räägiti juba 70 ohvrist, lõpuks revideeriti ohvrite arvu alla 68-ni.

Palestiina Punane Poolkuu teatas omakorda sotsiaalmeedias, et selle töötajad evakueerisid sündmuskohalt kaheksa vigastatut ja viie "märtri" surnukeha.

Ministeeriumi andmetel hävitas rünnak Palestiina territooriumi keskel asuva Al-Maghazi laagri majad.

Uudisteagentuur AFP ei ole esialgu suutnud informatsiooni iseseisvalt kontrollida.

Iisraeli relvajõud teatasid uudisteagentuurile AFP, et nad alles kontrollivad informatsiooni.

Iisrael on kaotanud juba 156 sõdurit

Iisraeli armee teatas esmaspäeva hommikul, et Iisraeli sõjas islamiäärmusliku Hamasi vastu on Gaza sektoris hukkunud 156 sõdurit.

Möödunud nädala laupäev oli Iisraeli armee jaoks 27. oktoobril alanud maavägede operatsiooni üks ohvriterohkemaid, kui kokkupõrgetes sai surma üheksa Iisraeli sõdurit.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tunnistas, et Gaza sõja hind on ränk.

"Tänane hommik on pärast väga rasket lahingupäeva Gazas raske. Sõda nõuab väga ränka hinda, kuid meil ei ole teist teed kui edasi võidelda," ütles Netanyahu pärast armee teadet, et alates reedest on Gaza sektoris surma saanud 15 Iisraeli sõdurit.