Tervisekassa hakkab rahastama nõutud migreenirohtu

Tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuhi Getter Harki sõnul tehti Ajovyle taotlus juba 2020. aastal.

"Mitu aastat kestsid läbirääkimised müügiloa hoidjaga, kuid nüüd jõudsime kokkuleppele, mis mõlemaid osapooli rahuldab ja saame ravimi jaanuarist loetellu lisada," ütles Hark. Muudatus võtab tervisekassa eelarvest 200 000 eurot aastas.

Selle aasta seisuga on kroonilise migreeni diagnoosiga veidi üle 11000 inimese.

Ravim parandab hinnanguliselt 200 patsiendi elukvaliteeti.

"Tõenäoliselt kasutajate arv kindlasti kasvab juba seetõttu, et seda on varem kasutanud Eestist need, kes suutsid selle endale täishinnaga osta. Kui jaanuarist on ravim soodustusega, et siis ta kindlasti saab kättesaadavamaks ja juba seetõttu me näeme kasutajate kasvu;" rääkis Hark.

Neuroloogi Toomas Toomsoo sõnul on arstid õnnelikud, et saavad patsiendile määrata efektiivse ravimi, mida saab ka patsient soodsama hinnaga endale soetada.

"Nii head situatsiooni migreeni patsientide ravimisel, kui nagu praegu maailmas,

ma ei mäleta, et oleks olnud. Esmavalliku migreeniravimeid on ka juba varem olnud tervisekassa soodustatud nimekirjas," sõnas Toomsoo.

Soodustuse saamiseks on määratud kolm kriteeriumit.

Eesti migreeni- ja peavalupatsientide ühingu juhatuse liikme Merlin Kalle sõnul on uue migreeniravimi rahastamine positiivne algus. Ka tema kasutab migreeniravimit Ajovy, kuid praegu tema soodustust ei saa, kuna ei kuulu soodustuse saamise kriteeriumite alla.

"Meil on Facebooki leht, seda jälgib mitutuhat inimest ja seal oli küll reaktsioon, et kui hea. See on muidugi tohutult tore, et sellised ravimid on tulnud, loodame, et see lihtsalt läheb veel rohkem kättesaadavamaks inimestele," sõnas Kalle.

Alates uuest aastast rahastab tervisekassa mitmeid uusi haigla- ja retseptiravimeid. Lisaks tekib arstidel võimalus kasutada olemasolevaid ravimeid uutel näidustustel ja rohkemate patsientide raviks. 2024. aastal kujuneb tervisekassa haigla- ja retseptiravimite eelarveks ligi 310 miljonit eurot.

Muudatuste tulemusel laienevad migreeni, hulgiskleroosi, trombotsütopeenia, astma, atoopilise dermatiidi, Mitte-Hodgkini lümfoomi, südamepuudulikkuse, kroonilise neeruhaiguse, kasvuhomooni puudulikkuse ning polüüpidega nina ja ninakõrvalurgete põletiku ning erinevate vähipaikmete ravivõimalused.